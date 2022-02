Espert: “Estamos a años luz de lograr un acuerdo con el FMI”

El legislador José Luis Espert conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, a partir del anuncio del ministro de Economía y su colega, Martín Guzmán, sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un acuerdo en relación con el vencimiento de una de las cuotas de la deuda.

“El FMI es un acreedor al que le pedimos plata en su momento. Las deudas se pagan y boludear con no cumplir es una estupidez de algunos argentinos, entre ellos varios políticos. El Fondo no es un buitre maldito que te quiere chupar la sangre, sino que es una cooperativa de países que se unieron tras la segunda guerra mundial para ayudar a países en problemas”, resaltó Espert, en su charla con el programa “Bahía Hoy”.

Además, indicó que “Argentina, como vive en esta situación desde hace un siglo, es el país récord en pedirle préstamos en los últimos 100 años. Fuimos 28 meses a pedirles plata. El FMI aparece cuando un país se lo pide, es un bombero que echa agua, apaga relativamente el incendio y moja las casas de alrededor, dejando un daño colateral por ese incendio”.

“A las sociedades como la nuestra les encanta echarle la culpa al Fondo, que no es el malo de la película, pero se asegura que el dinero sea devuelto a los países que hacen las cosas bien. Por eso exige un programa económico razonable. Después que Máximo Kirchner o la Izquierda quieran ver fantasmas, es problema de ellos. Están chiflados, deben internarse así dejan de ver la matrix”, consideró en otro tramo de la entrevista radial.

En paralelo, el referente de Avanza Libertad recordó que “en 2018, el plan de Macri que se sabía que iba a terminar mal, implicó ir al FMI. Alberto Fernández sabía desde el primer día que asumió que había que pagar en 2022 y 2023 los vencimientos. Nunca vi un anuncio de un pre-acuerdo con el Fondo”.

“Generalmente lo que se hace es comenzar a negociar sobre un plan económico en silencio, luego, se anuncia la firma de la carta de intención y el memo de entendimiento. Acá se está a años luz de hablar de un acuerdo con el FMI, cuando falta mínimo un mes para que se redacten ambas cartas. El anuncio del pre-acuerdo es un mamarracho total, a juzgar por lo que se desprende de los dichos de Guzmán, porque se habla de déficit cero en cinco años con un ajuste de las tarifas de los servicios públicos”, afirmó.

Luego Espert esbozó: “Hay que pagar por las cosas por lo que valen, que nos hagan creer que el problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía. Hay un millón de ñoquis en el Estado que no sirven para nada y le roban la plata a los trabajadores, sumado a Aerolínas Argentina que es un agujero negro de 800 millones de dólares, también la superestructura ministerial. A eso hay que sumarle la coparticipación para que quede condicionada a los gastos federales de cada provincia y que esa plata se la quede la Nación al menos en la emergencia”.

“En Uruguay, te matan por la electricidad y el gas, pero se paga por lo que realmente valen. He elevado un pedido de informes al Ejecutivo con el acompañamiento de diputados como Vidal, Ritondo y Negri para que no opinemos sobre una conferencia de prensa de Guzmán. Le digo al Frente de Todos que no hagamos el mismo circo que con el Presupuesto, que terminó siendo vetado”, mencionó el diputado.

Es por eso que resaltó: “La Constitución, en su artículo 75 inciso 7 dice que el arreglo de la deuda es facultad del Congreso, por lo tanto el Gobierno debería comparecer ante los legisladores para saber si estamos de acuerdo o no con la negociación. Nosotros queremos participar de cómo arreglar la deuda, así no va a ser, no es facultad exclusiva del Ejecutivo”.

“La gente de trabajo no da más de la inflación, los impuestos, las regulaciones en el Estado, el maltrato en organismos públicos y la inseguridad. Y estos tipos discuten de cualquier problema menos de lo que le importa a la gente. Para bajar la inflación se requiere de tener un país confiable, algo que no ocurre. La de 2022 puede llegar al 60% y hasta el 100% si no acordamos con el FMI”, exclamó.

Por último, Espert le imploró a Alberto Fernández: “Se necesita que el Presidente, en lugar de hacer cualquier viajecito sin sentido, debe poner cara de traste en cadena nacional, dando una señal muy fuerte ante el mundo, logrando credibilidad y emitiendo menos dinero. Así como estamos, la inflación no va a bajar”.