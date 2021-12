Feliz día del médico

Por Jorge Draghi, médico neumonólogo y columnista de La Brújula 24

Hace 35 años juraba como médico en La Plata. No sabía que camino iba a seguir, como muches de mis compañeres, y un profesor y amigo, Miguel Aragón, me abrió las puertas de la neumonología.

Aprendí a conocer al ser humano (no he terminado aún) y he compartido con mis pacientes alegrías, decepciones y tristezas.

Recuerdo al profesor Salvioli, quien nos decía: quién mejor para ser un escritor que un médico, que conoce desde la alegría del nacimiento al llanto de la impotencia y la muerte.

Es cierto que en nuestra carrera, amen de ser profesionales de la salud, también somos un poco actores y escritores, con el fin de llegar a nuestros pacientes y así entregarles lo que necesitan: una mano, una palabra, un gesto, un consejo, un chiste, compartir una lagrima, y, por qué no, compartir también experiencias de vida.

Cómo no mirar hacia atrás y ver a la primera enfermera, Fenia, que me acompañó en mis primeras guardias. Se decía poetiza, y mientras los pacientes esperaban y desesperaban, les leía sus poesías (sí, bizarra situación). Ella me enseñó a hervir las jeringas de vidrio, y hoy aplico mis conocimientos en anticuerpos monoclonales. Gracias profesor Dr. César Milstein.

He ganado y perdido amigxs. Pero no he perdido la fuerza ni la sensibilidad para seguir con mi profesión, en pos de brindar a mis pacientes el cuidado de su salud individual y colectiva.

Todos los medicxs debemos comenzar siendo buenas personas para ser mejores profesionales.

Gracias por su confianza a todxs los que compartieron esta ruta. Gracias a mis amores: a mi esposa, medica también, quién mejor para comprender. Y perdón a mis hijos por no estar como hubiera querido. Gracias a mis amigxs y compañeres en el Hospital Dr. Gutierrez de La Plata, en el Dr. Mario Larrain de Berisso, en Río Santiago, en Puerto Belgrano; en las unidades sanitarias de Bahía Blanca, en el Leónidas Lucero, en el Hospital Español, en las Cátedras de Anatomía y Farmacología de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad ISALUD. Gracias a los profesores, a los pacientes, a las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. ¡Feliz día colegas!