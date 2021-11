Ricardo Soulé: “No fueron pocas las veces que llevé mis halcones a las giras”

Ricardo Soulé, el músico prodigio que fundó Vox Dei a mediados de los años ’60; el autor de “Presente”, “Vulgata” y de “La Biblia” -el mayor disco de la historia del rock argentino- es quien introdujo en Argentina la cetrería, lo que él define como “el vínculo que tienen los hombres con las aves rapaces, sobre todo con los halcones”.

El artista comentó que su carrera musical y la práctica de la cetrería se “combinaban perfectamente porque estaban todos apoyando mi proyecto, los compañeros músicos, los técnicos, los choferes de los buses donde viajábamos. No fueron pocas las veces que llevé los halcones a las giras y tuve oportunidad de tener la colaboración de ellos, de mis compañeros para llevar adelante el proyecto de la cetrería con la música”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Soulé relató cómo se fue dando su conexión con las aves, desde sus primeras experiencias con una pequeña cotorra en la infancia hasta el desarrollo de la cetrería en su adultez. Una influencia muy grande para él fue que en su familia siempre había pajaritos en jaulas, bien cuidados y muy queridos.

“Luego empecé a tener palomas mensajeras, tuve algunas experiencias y fui aprendiendo a mantenerlas, a volarlas y eso me llevo a darme cuenta de que había otros pájaros y de que me gustaría poder tener alguno algún día”, comentó y agregó que no fue sino hasta los 26 años cuando tuvo su primer contacto con Guillermo Vasina, quien se convertiría en su maestro.

Soulé destacó el vínculo que se tiene con las aves y que este no se rompe hasta la muerte y por ello se implicó de lleno en ello y los llevaba a sus giras mientras hacía historia en el rock argentino.

Reflexionando más acerca de la música el artista aseguró que se siente “agradecido y honrado por el amor que me dan las personas que alimenta mi alma y todo mi ser para seguir adelante en este oficio tan curioso que es el de escribir canciones y poesía”.

Soulé compartió varias de sus experiencias, entre ellas una en Bahía Blanca, su visión sobre la cetrería y sus aplicaciones prácticas. También habló de la música y de lo algunos proyectos actuales.

