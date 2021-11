Crece el misterio en torno a la mujer que asegura haber sido transportada “por una luz”

Hay un caso que está haciendo mucho ruido en la región. Y no es para menos. Crece el misterio en torno a la mujer que asegura haber sido transportada 65 kilómetros por una luz blanca. Hoy, La Brújula 24 habló con dos personas cercanas al episodio que ocupa conversaciones de propios y extraños.

Para contextualizar, ayer este medio se hizo eco de la historia de una mujer que estuvo siendo buscada en el sur de Jacinto Arauz tras desaparecer de su casa y fue encontrada en la Colonia Santa Teresa en el Meridiano Quinto. Fueron más de 24 horas las que nadie supo nada sobre su paradero. Y cuando la hallaron, estaba en estado de shock.

En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, el periodista Raúl Giménez, del diario La Arena, comentó que “hay una causa judicial de búsqueda de personas, aunque más allá de eso, también hay investigaciones médicas, se han un montón de estudios”.

“Ella desapareció de forma insólita del campo, a unos 25 kilómetros. La historia real es que cuando la mujer aparece en el puesto caminero de Guatraché, la encuentra a una patrulla y la derivan al hospital. Estaba en estado de shock y no podía hablar. Por eso escribió que escuchó un ruido, la envolvió una luz blanca y se encontró después en el Meridiano Quinto, ignorando lo que había pasado”, sostuvo el profesional.

Y agregó: “Son 65 kilómetros y es una mujer de contextura grande, la misma familia comentaba que no era de caminar mucho, hacía mil metros y se cansaba. Es imposible que haya caminado hasta ese lugar, aunque conjeturas hay un montón. Esto lo tiene que determinar la justicia, los médicos”.

“Yo no he hablado con el marido, sí con algún familiar y me dicen que hay que esperar. Yo sé que la mujer ya está en Jacinto Arauz y expresó lo mismo que escribió cuando fue encontrada. Una cosa es hacerlo en estado de shock, pero ratificar después ya consciente, sin cambiar un punto ni una coma, es más creíble”, aseveró.

También dijo que “hay cosas llamativas, también me comentaron que la señora tiene algunas enfermedades preexistentes con las cuales necesitaba medicamentos y estaban ahí. Nadie se va sin los medicamentos que tiene que tomar a determinada hora”. Y manifestó que “siempre se están viendo luces en los campos, ayer me contó un camionero de Darregueira que a la noche lo acompañaba una luz durante un trecho bastante largo, que subía y bajaba constantemente. Es una zona de las denominadas calientes”.

Por su parte, el comisario Isaul Tisera, indicó que “fueron los empleados del Destacamento Santa Teresa, una unidad subordinada a Guatraché, los que la encontraron. Por parte nuestra sería muy poco serio brindar una información que no nos consta, nosotros tomamos conocimiento sobre la desaparición de esta persona, se inicia un patrullaje y en ese sector, límite provincial, un móvil encuentra a la señora ésta en el meridiano Quinto”.

“Evidenciaba una angustia importante, como si estuviera deshidratada, no podía hablar y en forma inmediata se la trasladó al hospital. Se sorprendió, mostró signos de alegría al haber sido encontrada”, refirió.