La columna de la Ubfal: Heredia y Facundo de Bake Off, los apuntados en las redes

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, hizo un repaso por lo que ocurre en la pantalla chica argentina, en una noche donde el partido de Boca por Copa Argentina, que para colmo de males se extendió hasta la definición por penales, afectó los números del rating de la televisión abierta, con un prime-time algo más desinflado por el fútbol.

Aquí, un resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“El voto popular es el que vale y el galán de La 1.5/18 Gonzalo Heredia junto a Facundo, el participante de Bake Off, son los elegidos por ellos y ellas en Twitter, para elogiarlos, adularlos, hacerles proposiciones amorosas y valorar sus talentos de todo tipo en memes y tuits varios. Pero para Gonzalo Heredia hay tantas flores como palos y no dudó en contestarle a sus seguidores. Cada mirada, cada gesto, el corte de pelo, todo es válido para ser comentado y para convertir tanto a Gonzalo como a Facundo en TT. Pero los elogios no alcanzan para bajarle el tono a la polémica de las redes sobre el personaje de Gonzalo Heredia, quien no duda en contestarle a sus seguidores y aclaró por la Once Diez lo que opina sobre la mirada de algunos con relación a la ficción”.

Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta. 😁 — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) September 23, 2021

“Sigue en París, donde acompaña a su nieta Ámbar al ingreso a La Sorbonne en su carrera de Artes Audivisuales y Marcela Tinayre por ahora no tiene fecha de regreso. Y en su programa de Las Rubias de KZO, hizo la apertura charlando en este miércoles con Adriana Constantini, agradeció a sus seguidores y comentó que iba a hablar de moda. Entonces describió su look y sorprendió diciendo que su saquito con vivos blancos era la parte de arriba de un pijama, con el que pensaba irse a dormir en un rato, dado las cinco horas de diferencia entre París y Buenos Aires. Adriana Constantini la felicitó, le dijo que Prada había marcado como tendencias los pijamas y por la pandemia se pusieron de moda, hasta para recibir a la gente. Marcela viajó a París a principios de agosto y cuando volvió su hija, Juana Viale, tras acompañar a Ámbar, se dijo que su madre tenía el vuelo demorado Pero es una elección de Tinayre quedarse en Europa, desde donde transmite cada día su programa en vivo”.

“Franco Masini estuvo todos estos meses grabando una nueva versión de Rebelde para Netflix. El original de Cris Morena, con producción por entonces de Dori Media, Rebelde Way, se hizo luego en una exitosa edición mexicana de donde surgieron figuras como Danna Paola y ahora la historia del colegio de elite y sus alumnos vuelve con todo. En ese nuevo elenco Franco Masini es uno de sus protagonistas en el rol de Luka Colucci. La mayoría de sus actores son mexicanos, pero Franco representa a Argentina, hay un joven actor colombiano y una actriz brasileña. El personaje de Franco enamorará a varias, pero entre ellas, tendrá la historia central de romance con la mexicana Azul Guaita, de 20 años, que tiene ascendencia argentina, porque sus padres lo son. Franco empezó una carrera internacional con su rol en Riviera y ahora tiene esta puerta abierta en este producto juvenil que, seguramente, tendrá más de una temporada”.