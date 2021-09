“Hoy la situación es favorable, pero eso no quita que haya que volver a restringir”

Jorgelina Scuffi, epidemióloga de la Región Sanitaria l, habló esta mañana con el equipo del programa “Vive cada día”, que emite por LA BRÚJULA 24, sobre las nuevas flexibilizaciones.

“Hoy la situación es favorable, siguen bajando la cantidad de casos –coronavirus– y es coherente con la ocupación de camas. Además contamos con una cobertura de vacunación que es muy buena en la región. Eso habilita a que podamos de algún modo aflojar con las restricciones”, aseveró.

De todos modos, aclaró que “esto no quiere decir que el virus no esté circulando, así como ahora podemos estar más distendidos, si esto se dispara vamos a tener que volver a restringir”.

“El uso o no uso del barbijo es cuando uno anda solo, que quede claro, en algún espacio con más gente hay que usarlo. Igual invitamos a que sigan los cuidados que ya todos conocemos y que la gente que no se vacuno, lo haga”, señaló la profesional.

Por otra parte, consultada sobre la variante Delta, dijo que “hay casos fundamentalmente en personas que vinieron del exterior y sus contactos estrechos, pero también han empezado a aparecer otros sin relación con esos puntos. En nuestra región hubo uno hace no mucho y después no pasó más. Sabemos que es bastante más contagiosa que la original, con lo cual no estamos exentos”.