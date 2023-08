La columna de la Ubfal: el debut de Doman, el día después de las PASO

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“Son días de recambio, hoy empezó Doman con un pico de 2.7 puntos, no estuvo tan arriba porque debió dedicarse a las PASO. La gente se acostó muy tarde y vio los resultados. Cristina Pérez no pudo formar parte de la transmisión, vetada por Paramount porque es la esposa del candidato a Presidente de Patricia Bullrich”.

“Diego Leuco estuvo internado el sábado a la noche, se hizo un chequeo porque le dolía la garganta. Tenía un problema con los leucocitos y descubrieron que era faringitis. Estuvo acompañado de su novia Sofía Martínez y fue un susto porque hasta que tuvo el diagnóstico definitivo hubo mucha incertidumbre”.

“Pestañela, ex participante de Gran Hermano también fue vista por los médicos, quienes le diagnosticaron anemia porque está alimentándose mal. La vieron muy delgada y no es fácil porque no para un segundo. La comida chatarra no hace bien al cuerpo y le ha pasado factura”.

