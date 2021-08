Quejas del personal de salud por la falta de micros pasada la medianoche

Karina, quien trabaja en el sector administrativo del Hospital Penna, habló con LA BRÚJULA 24 para exponer su queja por la falta de micros pasada la medianoche, cuando ella finaliza su jornada laboral y busca regresar a su domicilio. Tiene que caminar tres kilómetros para lograr su cometido.

“Estoy cansada de hacer este sacrificio todos los días”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

“A las doce de la noche el servicio del colectivo ya corta el recorrido y las personas que trabajamos de 18 a 24 no tenemos a veces medios como para irnos. Únicamente si algún compañero se ofrece, pero no es justo tener que estar molestando a los demás. Cuando empezó la pandemia teníamos el servicio para los que salíamos a las doce de la noche. Ayer, con toda la lluvia y rayos, me cansé; no es justo”, afirmó.

LA EXPLICACIÓN DEL MUNICIPIO

Ramiro Frapiccini, director general de Movilidad Urbana, fue consultado por este medio en torno del reclamo que realizó Karina.

El funcionario confirmó que se sigue con la metodología que hace que las líneas no funcionen entre las 0 y las 5 de la mañana.

“Hay que recordar que el servicio del transporte público permanece en situación de emergencia declarada”, dijo.

“Se lleva al 50 por ciento de los pasajeros que se llevaba previo a la pandemia y el servicio hace más del 75 por ciento de los kilómetros. Ese desequilibrio entre ingresos y costos lo cubre el Municipio con un subsidio especial de cerca de 10 millones de pesos adicionales a todos demás los subsidios que recibe el transporte público”, explicó.

Frapiccini señaló que “hemos acomodado las frecuencias para que le sirva a la poca gente que los está utilizando”, para reconocer que en el último mes se incrementó la cantidad de usuarios transportados.

“Se lleva a 57.000 personas por día. Está subiendo más gente y se han corrido algunos servicios. Tal vez eso afectó a esta persona en particular”, deslizó.