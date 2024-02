“Pedimos un salario docente que iguale a la canasta básica”

Arranca otra semana con elevada conflictividad gremial con un lunes en el que el duelo que el Gobierno mantiene con los gremios vuelve a plasmarse en una serie de paros encadenados.

Los docentes del Ctera dan el puntapié con una medida de fuerza nacional que se siente parcialmente en Bahía Blanca, a raíz de que el ciclo lectivo recién comienza el próximo viernes.

“Hoy tiene lugar un paro nacional docente, en reclamo a la restitución de los fondos nacionales educativos que están en el presupuesto de este gobierno, el cual fue prorrogado desde 2023 y allí es donde estaban las asignaciones”, afirmó Emiliano Fabris, del Suteba, en LA BRÚJULA 24.

Y añadió en su charla con el periodista Germán Sasso que “los salarios tienen una tajada muy importante porque estamos hablando de una cifra no remunerativa que se viene peleando hace mucho tiempo. Pedimos que el salario de aquel que recién arranca iguale la canasta básica familiar”.

“Hoy está en 134 mil pesos mensuales el la provincia de Buenos Aires, y el de bolsillo con una serie de cifras en negro asciende a unos $350 mil muy por detrás de lo que se pretende. Esto abre un frente de discusión y pelea con las provincias”, consideró el dirigente sindical, en otro tramo de la entrevista radial.

No obstante, sostuvo que “en Bahía Blanca, al momento de considerar la oferta de Kicillof, fue rechazada por una amplísima mayoría. No vamos a admitir una rebaja del salario para todos los estatales en función de la situación de crisis entre el Presidente y los gobernadores”.

“A raíz del temporal, no se giró ningún fondo nacional para arreglar las escuelas. Acá no vino un solo peso, pero para otras erogaciones sí hay plata como el pago de la deuda pública. Reclamamos que la inflación gigantesca desde diciembre y la administración de 2023 no igualó la suba de precios, una paritaria que fue cerrada por decreto por el gobernador Kicillof”, sostuvo Fabris.

A modo de adelanto, indicó que “mañana hay una reunión convocada por el Gobierno que, según ellos, no es una paritaria, a la que van a asistir ministros de Educación provinciales, representantes de escuelas privadas y miembros de los gremios. Pero en ese encuentro, el Gobierno va a ir con las cartas marcadas”.

“La vicegerenta del FMI demostró en su última visita que estaba preocupada por la gobernabilidad del país y la solución del organismo es cancelar las protestas y movilizaciones. Hoy tenés que la CTERA para a nivel nacional, pero Baradell acepta la paritaria de Kicillof, mientras que nosotros la rechazamos”, sintetizó el sindicalista local.

Al epílogo, contó: “Los docentes vamos a parar y estamos discutiendo cómo tomar nuevas acciones que no están alineadas con organismos sindicales. Ni hablar de la CGT que ya adelantó que no piensa convocar a un paro general, surgieron otras medidas de fuerza de sectores más aislados porque no se puede recuperar el poder adquisitivo”.