Su hija embarazada se contagió de Covid y está intubada: "Yo sé que ella está luchando"

Salvador Nucci y su hija Paola son dos bahienses que están luchando por la vida. Él, desde afuera del hospital con mucha fe y ella, que cursa el quinto mes de embarazo, desde la sala terapia intensiva por las complicaciones del Covid.

Paola tiene 34 años y se contagió a finales de mayo y su cuadro fue empeorando con los días, hasta que el 8 de junio la intubaron. "Los médicos están tratando de hacer lo posible para que se empiece a recuperar, pero tiene una neumonía bilateral muy complicada. La está luchando, la pobrecita", comentó Salvador.

"Estuvimos yendo al hospital dos o tres veces, hasta que un día la dejaron internada en el Hospital Privado del Sur y tuvieron que llevarla a terapia. El último mensaje que me envió fue diciendo: 'me van a dormir, en coma inducido y me van a intubar'", relató Salvador en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Toda la familia de Paola se contagió de coronavirus, pero a ella fue la que le afectó más fuerte. Temían por Salvador, quien tiene diabetes y la abuela que tiene 92 años. Los médicos le explicaron que es posible que Paola, quien espera su primer hijo, esté infectada con alguna de las nuevas variantes que tienen a afectar con mayor gravedad a jóvenes y embarazas.

"Realmente entrar a terapia es un suplicio. Sigo teniendo fe de que va a salir adelante. No me va a tumbar esto, ya vengo golpeado, hace dos años falleció mi señora, nos estábamos recuperando con mis tres hijos y ahora nos pegó de nuevo", agregó Salvador.

Salvador se mantiene esperanzado en que su hija se recuperará

Como relató Salvador, la angustia que vive la familia Nucci viene seguida de otros episodios con seres queridos. Su esposa Adriana (la madre de Paola) falleció a los 56 años por un sarcoma que se la llevó en pocos días. Un mes antes, Salvador había perdido a su suegro y, al poco tiempo, perdió a su madre.

"La vida me está probando diariamente y no me va a ganar. Pase lo que pase, mi hija va a salir adelante. Yo sé que ella está luchando, es una guerrera de la vida", dijo Salvador.