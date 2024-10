Retoman la búsqueda de la chica que desapareció en el río Negro

La búsqueda de Fátima Balanzani Núñez, una joven de 19 años desaparecida en el río Negro, continúa tras una tragedia ocurrida en Viedma, donde un hombre perdió la vida y ella fue arrastrada por la corriente. Fátima había llegado desde General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, para trabajar en una empresa de depilación local. Su familia y amigos mantienen la esperanza de encontrarla con vida.

El trágico suceso tuvo lugar el domingo pasado cuando Fátima se bañó en un área del río conocida por sus peligrosas corrientes. Durante el intento de rescatarla, su compañero de trabajo, Darío Ángel Florentín, de 39 años y oriundo de José C. Paz, murió ahogado. Desde entonces, los operativos de búsqueda comenzaron de inmediato, con buzos sumándose a las labores desde el miércoles. A pesar de la desesperante situación, los familiares de Fátima llegaron a Viedma con la intención de obtener información sobre su paradero. “Uno imagina que pudo haber salido a tierra firme y esté en estado de shock. Hay que pensar en todas las opciones porque lo que más queremos es tenerla de vuelta con vida”, comentó un familiar a un medio local. Mientras tanto, los operativos en el terreno son coordinados por efectivos de fuerzas civiles y de seguridad, mientras que los familiares recorren hospitales y hablan con las autoridades en busca de noticias.

La madre de Fátima enfatizó que en el sector donde ocurrió la tragedia no existen advertencias sobre la peligrosidad del río. “Es obvio que esta parte es peligrosísima y la gente que viene de afuera no sabe”, expresó. El Río Negro es conocido por sus fuertes corrientes, y en Viedma, los residentes son conscientes de que está prohibido meterse al agua. Sin embargo, Fátima y sus compañeros, al ser visitantes recientes, desconocían estos peligros. El grupo de trabajo había ido a un complejo de cabañas para disfrutar del día. En medio de un juego inocente, Florentín le sugirió a Fátima que se mojara los pies y la cara. La joven se acercó al agua, pero al ver que podía sostenerse, se adentró más. Su madre mencionó que existe un video donde el chofer advierte a Fátima: “Vení para acá, no te alejes”, al darse cuenta del riesgo.

Poco después, recuerda Lmneuquen.com, Fátima se dio cuenta de que no podía tocar el fondo y comenzó a pedir ayuda. Florentín se lanzó al río para auxiliarla, pero en cuestión de segundos, ambos desaparecieron. Alertado por los gritos de auxilio, el dueño del complejo intentó rescatarlos en un bote, pero no logró encontrarlos. Un día después, el cuerpo de Florentín fue hallado a unos 100 metros del lugar donde se habían metido al agua, según lo confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro. Tanto él como Fátima habían viajado desde el Conurbano de Buenos Aires para trabajar en la misma empresa, que ofrece servicios en varias provincias argentinas y países limítrofes.

Las autoridades, incluyendo efectivos de la Policía, personal de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y bomberos de Viedma, están trabajando arduamente para localizar a Fátima. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas, como el reciente temporal de lluvia, han dificultado las labores de búsqueda, que fueron reanudadas ayer. Mientras tanto, la familia de Fátima mantiene viva la esperanza de que sea encontrada con vida.