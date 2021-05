Montenegro: "Masterchef me abrió las puertas para trabajar como actor"

Participar en Masterchef Celebrity fue un giro de 180 grados para Hernán Montenegro. El exbasquetbolista bahiense, aseguró que el programa lo llevó a "lugares inesperados" y que competir allí "es algo muy fuerte" por ser algo fuera de lo acostumbrado.

"Es un programa muy fuerte, porque fundamentalmente este no es nuestro métier (trabajo) y decís: 'Sí, yo cocinaba'. Yo también pensaba que cocinaba y cuando llegué a Masterchef, me di cuenta de que no pasaba del huevo frito", aseguró en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

"El Loco" Montenegro agregó que en ese contexto se empieza a competir y "eso hace que te vayan sucediendo y viviendo distintas cosas que son anómalas para tu vida, no es nada fácil".

Destacó que este programa para él "es un cambio de 180 grados. Hoy estoy entre las 30 personas más conocidas de la República Argentina, lo cual no es mejor ni peor, por eso digo que el programa te lleva a lugares insospechados, que justamente yo no sospechaba. Me pasa a cada rato, cosas como que un nene de seis años me pare por la calle y me diga: 'loco, loco, cocinás como el culo del calamar'"

"Aprendí a hacer televisión, me enseñó muchísimo, es como ir a la escuela", dijo sobre su participación y comentó que esto le abrió puertas para participar como actor en un par de proyectos.

Sobre lo que se ve cada episodio del programa Montenegro dijo que todo es verdadero: "En cuanto a sensaciones y emociones, eso es lo que pasa, allí no hay mentira, no somos tan grandes actores. Yo cuando me siento así, es lo que ven y es lo que me pasa".