Zanetti llenó de elogios a Lautaro Martínez: "Su techo ni siquiera está a la vista"

Javier Zanetti, actual vicepresidente de Inter, celebró la conquista del Scudetto por parte del elenco milanés y llenó de elogios al bahiense Lautaro Martínez.

"A mí me pone muy feliz la actualidad de Lautaro. Cuando vos comprás en la Argentina a un jugador joven, soñás con que tenga la evolución que ha experimentado Lautaro. Fuimos a buscar a un chico de 20 años y no nos equivocamos. El primer año fue adaptándose, jugando lo necesario; el segundo año fue afianzándose y confirmando sus virtudes, y este tercer año ha sido de total protagonismo. Y también acá hay un mérito del entrenador, porque lo desafió para potenciarse. ¿Te acordás cuando Conte dijo que iba a depender de Lautaro ser un buen jugador o un jugador de elite? Bueno, y Lauti tomó inteligentemente esos consejos para crecer, para llegar a la elite. Y estamos hablando de un chico de 23 años, que todavía tiene muchísimo para mejorar y para dar. El techo de Lautaro Martínez ni siquiera está a la vista. Inter le dio el tiempo, lo acompañó, y él no lo desaprovechó. Cuando lo compramos, con 20 años, si alguien me preguntaba como lo imaginaba tres años más adelante, yo respondía que este iba a ser su presente. Si hacía las cosas como las tenía que hacer, claro. Por eso, también me pone muy feliz",expresó el ex jugador de la selección Argentina..

Con respecto a los permanentes rumores de una posible venta, Zanetti fue claro. "Cuando vos tenés jugadores buenos, lo más probable es que te los quieran comprar. Es así. Lautaro, Lukaku, Barella…, acá hay muchos jugadores que crecieron en valor y hoy el Inter tiene un patrimonio económico importante. Hay muchos jóvenes: Alessandro Bastoni tiene 22 años; Hakimi, también 22; Nicolo Barella, de 24; Skriniar, de 26; Lukaku tiene 27, Lautaro 23… Son seis o siete jugadores que hoy, me pregunto, quién no los querría en su equipo", comentó.

Con respecto a la consagración, el ahora dirigente mencionó que la clave fue "nunca dejar de creer".

"Jugamos bien la Champions, pero en los dos partidos con Shajtar Donetsk nos faltó un gol, porque empatamos 0-0 las dos veces. Fue un golpe duro, pero el grupo no se quedó en esos lamentos, se hizo más fuerte y dijo ‘ahora apuntamos todo al campeonato’. Y no era fácil en ese momento, estábamos segundos o terceros, Milan estaba muy fuerte…, pero el equipo se potenció, se rebeló lejos de rendirse", completó.