Histórico: Gabriel Deck debutó en la NBA

El santiagueño Gabriel Deck debutó en los Oklahoma City Thunder como local ante New Orleans Pelicans la noche de este jueves y se convirtió en el 14° basquetbolista argentino en jugar en la NBA desde octubre de 2000 hasta la fecha. El partido se disputó en el Chesapeake Energy Arena de los Thunder y el Tortuga ingresó a poco del cierre del primer cuarto.

Costó que sus compañeros lo buscaran, por eso se fabricó la acción él para anotar sus primeros dos puntos en la NBA mediante una gran penetración ante Zion Williamson, la figura de los Pelicans. Luego brindó una asistencia de faja impecable y capturó un rebote. Solo siete minutos le bastaron para pasar a la historia y mostrar parte de su repertorio, hasta que fue reemplazado promediando el segundo cuarto.

From Colonia Dora, Argentina 🇦🇷



To Oklahoma City ⚡️



