Maximiliano Núñez Farina, director de Región Sanitaria I, brindó esta tarde un crudo panorama respecto a la situación sanitaria de la ciudad en medio de la segunda ola de coronavirus. Según mencionó el odontólogo, ya se han conformado comités de bioética, integrados por distintos especialistas y referentes de la ciudad con el objetivo de tomar una determinación sobre qué hacer en el caso de que falten camas en la ciudad.

"Hace más de 20 días que nos venimos juntando con todos los actores sanitarios de la ciudad y venimos diciendo que hay una circulación muy importante de gente en la ciudad. De hecho, en los últimos 14 días, hubo 220 casos de promedio por día. Hoy en Bahía Blanca tenemos 855 casos por cada 100 mil habitantes, por lo que es considerada un lugar de gran circulación de virus. Y lo peor del caso es que no tenemos ningún factor que nos indique que esto va a mejorar. Todo lo contrario", mencionó Núñez Farina, en contacto con el programa En buenas manos, de LA BRÚJULA 24.

Según su director, la Región Sanitaria sigue en estado de alerta y si todavía ha logrado dar respuestas, es porque durante los últimos años se ha aumentado considerablemente el número de camas.

"Queremos que la sociedad empiece a tomar un poco más de conciencia sobre la situación que estamos atravesando. Si no hacemos ningún cambio social, dentro de 15 días vamos a estar más complicados que ahora. Esto no es algo sencillo. No se puede parar de un día para otro. Lo que hagamos mal hoy, lo vamos a pagar dentro de dos semanas, por lo que estamos muy preocupados", dijo.

"Si hoy tenemos un accidente grande en la Ruta, no tenemos lugar donde internar a la gente. Es más, ya hay un equipo preparado para decidir qué hacer si faltan camas. Esos comités están integrados por diferentes especialistas que serán los encargados de tomar una determinación ante un caso extremo", completó.