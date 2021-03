El Banco Central le puso fin al beneficio que postergaba pago de créditos

El Banco Central (BCRA) confirmó hoy que la posibilidad que tuvieron los clientes bancarios de postergar los pagos de las cuotas de los préstamos tomados antes de la pandemia, paliativo dispuesto hace un año al imponerse la cuarentena, caducará a fin de mes.

Es decir, todos los deudores que aprovecharon esa posibilidad deberán reanudar los pagos en las mismas condiciones en que estaban pactadas antes de la interrupción.

La entidad explicó en un comunicado que aquellos clientes que no estén en condiciones de reanudar el pago de las cuotas desde abril podrán acogerse a un “período de transición” de 60 días para negociar con su banco una reprogramación del préstamo. En ese lapso, en que podrán mantener el beneficio de no pagar las cuotas, los deudores no serán considerados morosos en la Central de Deudores del BCRA.

Según el BCRA, el esquema definido apunta a “establecer una transición gradual en la definición de deudores para los clientes que optaron por postergar el pago de las cuotas, beneficio que no se renovará a partir del vencimiento a fin de mes”.

“Los clientes que no puedan afrontar a partir de abril el pago de las cuotas podrán a lo largo de dos meses buscar un acuerdo con la entidad financiera para una reprogramación del crédito, antes de que se considere que ingresó en estado de mora”, agregó el comunicado.

Fuente: La Nación