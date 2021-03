Tunessi: "Queremos liderar Juntos por el Cambio apoyando a los dirigentes jóvenes"

Juan Pedro Tunessi, histórico dirigente de la UCR y actual Secretario Parlamentario del Senado de la Nación, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 en las horas previas de la elección interna que tendrá lugar este domingo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y se refirió al rol del partido dentro de la coalición de Juntos por el Cambio que integran y buscan liderar a futuro.

"Mi tarea es fortalecer la opción de la UCR como alternativa, ser un partido más desafiante, con más personalidad y juventud. Acompañamos la lista que propone a Maximiliano Abad como presidente del espacio en la provincia de Buenos Aires, que lleva a Gastón Manes como primer convencional y en Bahía Blanca promueve a Emiliano Álvarez Porte y Silvina Cabirón que son el recambio generacional, al igual que el concejal Federico Tucat. La otra lista que compite es la que encabeza Gustavo Posse, intendente de San Isidro y acá hay dos nóminas locales que adhieren a esta última opción", enfatizó Tunessi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, bregó para que "la gente participe, en un contexto complejo por la pandemia y el país tiene mil problemas como si fuera un volcán. No queremos aparecer como ajenos a la realidad y que se piense que discutimos una cuestión que solo nos interesa a nosotros, mirándonos al ombligo. Siempre que los radicales se movilizaron produjeron cosas positivas. Por eso queremos una elección lo más convocante posible, con buena concurrencia y protocolos en los cincos locales habilitados para votar".

Y analizó una curiosidad en las corrientes que buscan presidir el espacio político: "Es cierto que los hermanos Storani (María Luisa y Federico) van por listas separadas. Ella es muy representativa por tener una posición de lucha por los derechos de la mujer, compartimos la época de diputados. Acá se discute quién va a presidir el partido y Abad es un radical entero, de una trayectoria que surge de la cantera de la UCR pasando por todos los sectores comenzando desde abajo".

Queremos más protagonismo para el partido pero es injusto que se diga que no se hizo nada. El radicalismo logró organización durante los últimos cuatro años, en 2015 no teníamos representaciones y hoy tenemos concejales en todos los distritos de la Provincia y de los 32 intendentes son 28 los que apoyan a esta lista. Quintuplicamos la representación de diputados y senadores y bonaerenses, al punto que presidimos la Cámara Baja de Juntos por el Cambio en la legislatura. Estoy de acuerdo en que tenemos que competir por el liderazgo de Cambiemos y tenemos que apoyar a gente joven que le dispute al PRO", sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Y se diferenció del macrismo: "La UCR está en mejores condiciones de comprender el momento difícil que vive en el país. Hay que dialogar y racionalizar las propuestas, levantar el perfil social y de compromiso con los sectores más marginados porque en Argentina hay una extrema pobreza, división y marginalidad".

"Con Baylac tengo una vieja historia, como también con Cabirón que es una figura icónica en Bahía Blanca y que apoya este proceso. El radicalismo gobernó 20 años en Bahía Blanca en una etapa histórica para la ciudad. Jaime Linares se fue con el GEN y estaba con Stolbizer en otro partido. Nunca tuvimos una actitud agresiva para los que se fueron, nos quedamos para que el radicalismo no se pierda como institución, pasando momentos difíciles", destacó Tunessi.

Por último, dejó en claro que "no soy candidato, acompaño como relleno, pero hago un esfuerzo por un partido que me dio todo. Con Cristina la relación es muy formal. Me deja tranquilo que se sabe a quién represento y por qué estoy ahí. Seguramente no le resultará cómodo que esté ahí pero lo tiene que aceptar. Estoy por la oposición y trato de hacer lo mejor posible mi trabajo".