Para la abogada Petersen, hoy es "un día de conmemoración y lucha"

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que pone en agenda la necesidad de visibilizar las distintas reivindicaciones que se fueron logrando con el paso del tiempo y el advenimiento de nuevas generaciones que dan batalla ante las injusticias que, aún, interpelan a la sociedad en su conjunto.

Una de las referentes en Bahía Blanca es la abogada Fernanda Petersen, comprometida militante feminista que, en diálogo con LA BRÚJULA 24, exhibió la premisa para este año: "Es un día de conmemoración y lucha. Agradecemos a quienes nos precedieron por tantos logros. Seguimos en busca de un mundo más justo para quienes vienen detrás nuestro".

"En mi caso en particular, pertenezco a una familia con dos abuelas muy fuertes y una madre que me indicó que el camino válido era la lucha. Con el tiempo entendí que debía organizarse con otras mujeres. Con la formación aparecieron muchas referentes y conocí a muchas mujeres muy valiosas que me han aportado desde la profesión y a partir de la propia vida", sostuvo Petersen, en el programa "Vive Cada Día".

Y recordó su recorrido y formación: "Fui a una escuela rural en Lartiguau, cerca del paraje Frapal, y mi maestra que era una mujer íntegra me preguntó qué quería ser y le respondí 'abogada' sin tener antecedentes familiares. Y tuve el privilegio de lograr aquello que soñaba de chica. Me recibí en 1998 y empecé a ejercer con mi impronta".

"Hoy, en cualquier informe que leemos vemos que ganamos menos que los varones, más allá de que la brecha laboral se ha ido achicando. En la Justicia se ha avanzado mucho porque antes no existía el delito a partir de la integridad sexual, tampoco se hablaba de femicidios. Los cambios fueron muchos y, si bien quedan luchas por dar, vamos por el buen camino", aseveró en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Petersen resaltó que "en lo cotidiano, uno puede pensar que no se avanzó nada, pero cuando uno toma distancia, por ejemplo, nota que en 2008 no había protocolo de interrupción de embarazo en el Penna. La identidad de género no era Ley. A partir de las 17:30 en la Plaza Rivadavia habrá una convocatoria para visibilizar las batallas que venimos dando".