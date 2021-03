"Me dejaron salir de Formosa porque me estaba muriendo"

Natty Petrosino contó esta mañana en LA BRÚJULA 24 que solo la dejaron salir de la provincia de Formosa -fue a llevar donaciones a los Wichís- "porque estaba por morirme". Y lógicamente, habló en muy duros términos respecto del gobierno que encabeza Gildo Insfrán.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, la embajadora espiritual bahiense señaló con indignación que "estamos renaciendo para seguir luchando juntos con ustedes por el mundo nuevo que necesitamos. Para mi la muerte es una liberación y estaba contenta de todas maneras, pero Dios quiso que me quede y también estoy feliz".

"En este momento, con esta estupidez de temerle tanto a algo que no existe, que es la muerte. Tengamos responsabilidad, no nos puede dominar el miedo a la muerte, que es lo que usan para poder dominar el mundo. Para ver hasta donde somos corderitos y nos encerramos. Hace dos años que estamos así, y en esas provincias ridículas es peor, porque la gente no ve lo que pasa", sostuvo.

En esa misma línea, Natty comentó que "nos tienen dominados y hacen lo que quieren. Basta, estamos pasando al grado evolutivo superior y estamos así, tenemos que ponernos de pie de una buena vez. Con esto del coronavirus encontraron un arma, yo tuve la suerte de estar del otro lado y volver, y saber que la muerte no existe".

"El universo entero no nos va a crear para estar encerrados y aterrados. Analicemos, tenemos la conciencia completa, la maravilla de Dios, disfrutemos los que nos han dado, la familia, los hijos, y cuando nos llegue el momento partamos. Somos eternos, hijos del cosmos, del todo", indicó.

Y respecto de su paso por Formosa, ponderó que "yo solamente llevaba algo de comer, no soy una señora gorda que va una vez por año como dijo el estúpido del ministro de Salud, cuando ellos estuvieron hace años sacándose la foto con las cosas que yo llevaba. En Formosa la gente está muriendo por desnutrición, y por 17 casos supuestamente quieren cerrar la provincia".

"A mí me dejaron salir de Formosa porque estaba por morirme y se les iba a complicar", cerró.