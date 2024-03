“Agradezco a las miles de mujeres que pusieron el cuerpo en la tragedia”

El intendente Federico Susbielles participó esta mañana de un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, realizado en el Puerto bahiense.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó la presencia de trabajadoras que actuaron en la emergencia, luego del temporal del pasado 16 de diciembre.

“Creo que a todos nos conmueve todavía, nos emociona en un día sin dudas especial. Quiero agradecerle primero al Puerto de Bahía Blanca, a Santiago Mandolesi Burgos, nuestro equipo portuario, Juan Linares, Alberto, y a todas las trabajadoras portuarias presentes, muchas gracias por estar”, señaló.

Y agregó: “El agradecimiento eterno para las miles de mujeres que desde el primer momento, desde el primer segundo de la tragedia, estuvieron poniendo el cuerpo. La veo a Mercedes del Siempre, con lo que significó llegar primero a Bahiense del Norte en un momento muy duro. Y a cada una de las mujeres, cada uno de los segmentos, de los colectivos que han trabajado en la reconstrucción y que la verdad le ponen el cuerpo a Bahía Blanca todos los días”.

En esa misma línea, Susbielles señaló que “me parece que hay que poner en valor el trabajo que realmente se realizan, en un día que yo creo que es de reafirmación. Está claro que muchas veces hay momentos complejos en la Argentina y este es un momento de incertidumbre, en el cual muchas veces se escuchan determinados posicionamientos que van con esquemas de reducción de derechos”.

“Como argentino, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo por la inmensa fuerza, la inmensa convicción y la unidad que tienen las mujeres argentinas, que han logrado no solamente abrir brechas y caminos, lograron el reconocimiento de derechos que hoy son efectivos y que más allá que hoy pueda haber algún temor, no tengo ninguna duda de que van a encontrar el camino no solo para defender, sino para continuar ampliando derechos y generando una ciudad y una Argentina fundamentalmente más igualitaria”, aseveró.

El discurso completo de Federico Susbielles: