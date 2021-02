Luego de la falla en Dow, aclaran que "no era nocivo para la salud"

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, el ingeniero Walmir Morete, explicó qué fue la luz y el ruido que se generó en las últimas horas en la empresa Dow que generó temor en los bahienses.

“A las 6 de la tarde empezamos a recibir denuncias de todo Bahía por ruido y una llama bastante importante. La guardia fue hasta el lugar y conjuntamente la empresa nos informa sobre una parada no programada de su planta”, dijo Morete en LA BRÚJULA 24.

“El cracking 1 estaba en marcha y el 2 no, pero esa era programada. Tuvieron un inconveniente en el vapor de la planta y este vapor va a la antorcha”, continuó en el programa Bahía Hoy.

“Todo lo que no sirve en la planta va a la antorcha y se quema con vapor de alta presión. Al tener un problema se decidió pararla porque no pueden dejar de inyectar vapor en la planta”, agregó.

“La llama es grande porque todo lo que está dando vuelta va allí y se quema. Si la antorcha está apagada estamos en problemas, por eso en este caso continuó prendida. Aunque sea más grande que lo común, la llama siempre debe estar”, detalló el ingeniero.

Además sostuvo que “el evento no fue grave pero igualmente se le realizó una infracción por ruido. Se hizo un análisis y un promedio, se notificó a la empresa y se infraccionó. Todavía están tratando de ver qué fue lo que pasó, no saben si fue o no una falla humana”.

Aunque dejó en claro que “lo que se venteaba no era nocivo para la salud” y que “en este momento están arrancando la planta que se paró. El ruido ya casi es normal y la llama también”.