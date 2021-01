Begoña, la "vecina fatal" de la serie La Valla

Begoña Sánchez, encarnado por la actriz española Ángela Vega, es uno de los personajes de la serie "La Valla", la cual fue tendencia durante el 2020, muy comentada en el mundo.

Esta mañana, la popular artista habló con el equipo del programa "Tal cual es", que se emite a diario por LA BRÚJULA 24 y conduce Fernando Quiroga. Nota riquísima en la que abordó cómo fue la construcción de su personaje.

Desde la ciudad de Osuna, en la provincia de Sevilla, contó que "bastante tiene que ver La Valla con lo que estamos viviendo en la actualidad, por el Covid19, por eso nuestra sorpresa cuando empezó todo esto, parecían imágenes de lo que habíamos grabado el día anterior".

Respecto de su labor, señaló que "el equipo es muy bueno en todos los niveles, ya desde el maquillaje y vestuario es todo increíble. A mí me dieron el 90% del personaje, ya estaba ahí esperándome".

"Me acuerdo que a lo mejor me estaban peinando y me pedían que bajara la cabeza, y luego cuando la subía ya era Begoña", sostuvo con agradecimiento.

"No tiene nada que ver con mi personalidad, pero me ha divertido mucho. Que se entienda bien, creo que soy la única persona que ama a Begoña".

"Las mujeres como ella existen y lo que hace es simplemente su trabajo. Me ha escrito gente de distintas partes del mundo para decirme que esa mujer quizás le recordaba a una vecina", aseveró.

Por otra parte, Ángela sostuvo que "recuerdo que íbamos grabando y este fue el primer personaje conflictivo que he tenido. La construcción fue en conjunto y el trabajo de los cinco directores fue fundamental. Cada uno me decía lo que iba viendo y eso me ayudo muchísimo".