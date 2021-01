Aclaran que hay menos quejas por ruidos molestos en el Paseo de las Esculturas

El titular del área de Fiscalización del municipio, José Luis Montanaro, hizo un análisis de la problemática que se agudizó desde los últimos meses del año pasado, cuando se decidió el cierre del Parque de Mayo y todos aquellos que durante la noche se reunían en ese espacio verde "se mudaron" para disfrutar del calor de la noche al Paseo de las Esculturas.

"En octubre nos reunimos con los vecinos para recibir la inquietud. Inmediatamente se comenzó a trabajar en cambios legislativos para restringir el estacionamiento durante las 24 horas en el sector y generamos operativos. Hoy, el nivel de molestia no es el mismo que en un primer momento", resaltó Montanaro, en LA BRÚJULA 24.

No obstante, aclaró en el programa "Bahía Hoy": "Entiendo el malestar de quienes viven en el sector, pero estamos trabajando fuerte. Desde que comenzaron los operativos a mediados de octubre, en lo que es zona prohibida, se han infraccionado a 432 autos que estacionan con equipos de audio que generaban ruidos molestos con la música. Además, se hicieron 43 actas y se secuestraron 47 vehículos en Fuerte Argentino".

"En noviembre se hicieron 15 operativos, en diciembre 14 y en lo que va de enero ya son 9. Esta problemática también se repite en el parque Illia. Esto es muy dinámico, hacemos un operativo, nos retiramos y a la media hora los vehículos regresan. En un primer momento se trató de concientizar, pero estamos en un momento muy particular donde la gente joven no tiene espacios de recreación y la circulación no está restringida, como también pasó en Cuyo y Rosario", sostuvo el funcionario municipal.

Por último, explicó que "las necesidades son ilimitadas pero los recursos son escasos. Nosotros, con lo que tenemos por la pandemia, le estamos metiendo mucho. Entendemos que aún no alcance pero esto es una cuestión de cambio de hábitos. No alcanza solo con los operativos. Hasta el secretario de Gobierno ha detectado que la problemática no es la misma que en un principio".