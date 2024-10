"Verna vivía provocando a su nieto", dijo el abogado de la víctima

Hoy comienza el resonante juicio contra Domingo Faustino Verna, un abuelo de 78 años que asesinó a su propio nieto -Braian Alexis Verna, de 29-, hecho ocurrido el 13 de junio de 2022, en el ingreso del domicilio del imputado, ubicado en Cobián al 600.

Ignacio Yazyi, abogado de la familia de la víctima, habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24. "Desde el primer día no coincidimos con la imputación fiscal, siempre pedimos es que se lo impute por homicidio agravado por el vínculo. Eso por factores que nos llamaron la atención, como que en el momento que disparó no se encontraba en riesgo su integridad física, porque tenía cuatro armas cargadas en el resguardo de su domicilio".

"Verna es un ex militar respectado en ese ambiente, tenía fustas, revólveres. Pero lo que sí quiero dejar claro es que Braian era una persona vulnerable, pasaba por un trastorno de vulnerabilidad y se lo provocaba todo el tiempo para que reaccione. Eso no justifica que lo golpee, pero no merecía la muerte", consideró el profesional.

Y describió: "Este hombre tenía lesiones leves según la pericia de la Policía Científica, no hubo lesiones de gravedad".

"Además, es para destacar el desprecio por la vida de su propio nieto, después del hecho este hombre gritó 'maté a la lacra'. Y eso ha surgido de declaraciones testimoniales. Una cuestión no menor es determinar si amerita matar a alguien porque golpea un portón. Y otra, ¿sabiendo que tenía cuatro revólveres va a ir desarmado a matarlo como dijo este hombre?", explicó Yazyi.

Ignacio Yazyi, el abogado de la familia víctima (Foto Pablo Noir - La Brújula 24)

Respecto del proceder en el debate que se inicia, el letrado contó: "Testigos de concepto que digan si es bueno o mal tipo no vamos a llevar, lo que sí vamos a llevar es gente que diga cómo se comportaba, que se compruebe cómo era dicha relación familiar, si lo crió bien o mal. Acá hablamos de una persona con trastorno de bipolaridad a la que vivían provocando con insultos, le decía homosexual, que no servía para nada o le decía cosas de la madre. Eran provocaciones que a cualquier persona le pueden generar bronca y este chico se cansó, fue y lo golpeó, pero tenemos claro que el nieto no lo quería matar".

"Braian lo que hizo fue agarrar un palo de escoba y lo rompió en el piso, pero nunca lo usó para golpear al abuelo. Verna le pegó dos tiros en rostro, dos en tórax y uno en el hombro". "La pericia psiquiátrica sobre si estaba en condiciones de enfrentar o no el juicio dice que usó un razonamiento lógico, estaba premeditado, no llamó al 911, no amedrentó al agresor. Ojalá que se haga justicia y este chico pueda descansar en paz", expuso el profesional. Y dijo que "ante una persona que está desarmada afuera de la casa, cualquiera es guapo".

Cabe recordar que Verna llega al juicio estando en libertad. Las audiencias estarán a cargo del juez Hugo Adrián De Rosa, integrante del Tribunal Criminal Nº 1. La Fiscalía interviniente es la UFIJ Nº 5 a cargo del doctor Jorge Viego.