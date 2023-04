Feroz pelea en el Paseo de las Esculturas: los agresores pidieron disculpas

Melany, pareja de José Berger, el acusado de golpear ferozmente a una joven en el Paseo de las Esculturas, habló en La Brújula 24 sobre el grave incidente y expuso otra versión de lo ocurrido. La gresca había sido pactada previamente a través de las redes sociales y según contó Melany, lamentablemente está “aceptado” en algunos grupos reunirse en paseos públicos para presenciar una pelea, como si se tratara de un show pugilístico.

“Con José fuimos al paseo a tomar mate porque iban a pelear dos chicos, uno de los cuales es amigo de mi novio; era una pelea ajena a nosotros. Esta chica se quería meter porque le estaban pegando a su novio. En un momento recuerdo que le pegué, ella me agarra de los pelos y me revuelca por el suelo. Nadie se metía a separarnos y mi novio decía que le estaban pegando a su novia”, expresó Melany en el programa “Nunca es tarde”. Javier Villarreal, padre de la chica de 19 años que terminó lastimada, afirmó a este medio que “no la mató de milagro”. En el marco de la investigación que se sigue en la seccional Segunda de policía, se realizó un allanamiento en la casa de Berger.

“Nosotros no estuvimos bien y ya pedimos disculpas. A José lo agarran entre cuatro o cinco, se desesperó y tiró una patada que impactó en el cachete de la chica. Nos asustamos porque la chica cayó y nos fuimos. Al otro día nos llovían mensajes; era una locura y fui a la comisaría a hacer la denuncia porque también fue agredida”, agregó, para comentar que por distintos medios recibieron todo tipo de amenazas.

“No solamente tuvimos un mal comportamiento; de hecho, no estoy justificando lo que hicimos. Con mi novio pedimos disculpas públicas, aunque no pude hablar con la chica, y no va a volver a pasar porque no somos gente mala. Somos parte de familias laburadoras. José está desconectado de todo y asustado porque hemos recibido muchísimas amenazas”, manifestó.

ADVERTENCIA: IMÁGENES QUE PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD