John Hurtig, hermano de María Marta García Belsunce, dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, y no tuvo reparos en dar sus impresiones sobre el documental que retrata el final de María Marta.

"El documental me cayó pésimo. El productor Alejandro Hartmann me prometió que iban a hacer un documental, donde quedaran expuestas todas las pruebas del caso. Está claro que después de 18 años de difamación por parte de los medios de comunicación y contra un fiscal que en teoría debería ser honorable, yo tengo todas las de perder y que a mí no me van a creer" aseguró.

En otro pasaje de la charla aseguró que "Molina Pico estuvo a medio metro de María Marta. Pasó por encima de una mancha de sangre que permaneció en la alfombra durante siete años. Es más, entró al baño esquivando esa mancha de sangre. Un fiscal cuando va a una muerte dudosa, tiene la obligación de ir al lugar acompañado de un médico forense. Y no lo hizo. Es más la autopsia la hizo 50 días después del hecho".

De la mano con esto, cerró el concepto afirmando que "es probable que Molina Pico se haya sentido intimidado por la llegada de Romero Victorica y que haya sido este último el que le brindó los lineamientos de cómo actuar en esta ocasión".

El lavado del baño

"La única persona que ordena lavar el baño es el médico de OSDE que le dice a la masajista que lo haga. Nadie de la familia dio la orden y el expediente está en la web para que todo el mundo pueda verlo y leerlo".

"La Gotita tiene cianoacrilato, si no tiene acrilato, no es ese producto. En las pericias no se tomó toda la cabeza, sino cuatro extractos de piel. Encontraron ciano, pero en uno de los tacos y muy poca cantidad. Este elemento se encuentra en muchísimos otros elementos como el shampoo y en el fulminante del cartucho de bala".

Sobre Pachelo

"Hay tres chicos que cuando termina el partido de River y Boca, se van para la casa, que queda a una cuadra de la de María Marta. Cuando está llegando, uno de ellos, Azpiroz, ve a María Marta llegando en bicicleta y luego ven llegar corriendo a Nicolás Pachelo".

"Pachelo quedó filmado cuando salía del country. Pero lo que hizo, para no quedar pegado, es salir por el lado de las visitas. Y le hizo señas al guardia para que le abra. Pero está saliendo a las 19, cuando a María la mataron alrededor de las 18:30. Su coartada era que estaba con su mamá en un shopping en Capital Federal, pero la mamá se suicida un día antes de ir a declarar".

"Molina Pico vio esta filmación, pero todo lo que vaya por fuera de la hipótesis de la familia, no es tomado en cuenta. El fiscal se encaprichó con nosotros, porque su defensa fue me engañaron. Como no hizo la autopsia ese día, tenía que cubrirse de alguna manera y el modo que eligió fue este".

El "pituto"

"Estuve nueve horas revolviendo el pozo séptico para buscar el famoso pituto. Molina Pico dice que lo encontró la policía, pero en realidad fui yo. Cuando hace el acta, en lugar de poner una bala, pone que lo encontrado era un fragmento de plomo. Él, que es fiscal, no se dio cuenta que era una bala".