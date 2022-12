Absuelven a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce

El juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce llegó a su fin y este viernes el Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro decidió absolver a Nicolás Pachelo por el crimen ocurrido en octubre de 2002.

La decisión fue tomada entre gritos y un clima de tensión por los jueces Esteban Andresjin, Federico Ecke y Osvaldo Rossi en la sede de los Tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340. Se supo que el magistrado Ecke votó, en disidencia.

“¡Es una falta de respeto! ¡A María Marta García Belsunce la mataron de nuevo! ¡Nicolás Pachelo, vas a morir en la cárcel!”, se escuchó decir a los familiares de la socióloga durante el veredicto.

“Hay que creer únicamente en la justicia divina”, afirmó Carlos Carrascosa, viudo de la mujer, a la salida de los tribunales ante la consulta de la prensa.

“Es una vergüenza, un asco. No es que uno no crea en la Justicia, sino que estos personaje (por los jueves) no tuvieron huevos para decir que se equivocaron”, agregó el hermano de la socióloga, Horacio García Belsunce.

Ante esta situación, nadie queda como acusado del crimen, más allá de que la fiscalía y la querella pueden apelar a la Cámara Federal de Casación Penal.

Días atrás, en su alegato, la fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, había pedido la prisión perpetua de Nicolás Pachelo al encontrarlo culpable del delito de “homicidio triplemente agravado”.

Por su parte, la defensa de Pachelo, a cargo de Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, había solicitado que sea absuelto.

El fallo se da luego de que esta semana algunas versiones extraoficiales dieran cuenta de un posible veredicto absolutorio, según informaron los propios fiscales de la causa.

Un misterio de más de 20 años

María Marta García Belsunce fue hallada muerta por su esposo Carlos Carrascosa el 27 de octubre de 2002 en un supuesto accidente en la bañera de su casa del barrio cerrado Carmel de Pilar. Su cuerpo se exhumó 36 días después a pedido de la familia y la autopsia reveló que había sido asesinada de cinco balazos.

Recién en 2017 Nicolás Pachelo y su exesposa, Inés Dávalos, fueron citados a indagatoria como sospechosos del asesinato. Para los fiscales, el móvil fue el robo. En rigor, al año siguiente Nicolás fue detenido acusado de robar en cinco casas del country Tortugas de Pilar.

El inicio del actual juicio fue en julio de 2022. En su primera declaración, el acusado dijo ante el tribunal que era “totalmente ajeno” al hecho. Un mes más tarde fue el turno de Carrascosa, quien presentó por primera vez como particular damnificado y dijo: “Hace veinte años que estoy esperando estar enfrente del asesino de mi mujer”.

El debate oral abrió nuevos interrogantes. A pedido de los fiscales del juicio, la Justicia de San Isidro reabrió la causa por la muerte en enero de 1996 del padre del joven, para que se investigue si fue asesinado por su propio hijo.

