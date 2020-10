Dichiara pidió "calma" y accedió a recibir a los propietarios no residentes

El intendente Alejandro Dichiara accedió a reunirse con cuatro de los propietarios no residentes en el puesto policial ubicado en el acceso a Monte Hermoso, con el objetivo de calmar un poco los ánimos.

Esta tarde, este grupo de vecinos de Bahía Blanca y Punta Alta realizó una nueva caravana rumbo a la ciudad para reclamar por el ingreso a sus viviendas, sobre todo luego de los incendios contra una camioneta y una casa del barrio Las Dunas, ocurridos en las últimas horas.

En diálogo con FM Atlántica, el jefe comunal "pidió calma" y aseguró que los incidentes mencionados fueron "hechos aislados".

"No queremos hacer un River-Boca. Tenemos que estar tranquilos y que no se genere una división entre dos ciudades que siempre estuvieron hermanadas. Que Bahía esté en fase 3 no es nuestra culpa", mencionó.

Dichiara aseguró que el próximo 26 de octubre se permitirá el ingreso a los propietarios no residentes y que no entiende este nuevo reclamo.

"A las 17:30 voy a ir personalmente a la casa que se prendió fuego. Entendemos que es un tema personal y que no tiene que ver con ser o no residente en Monte Hermoso. Esperemos que se pueda encontrar al culpable", mencionó.

"Esto fue un hecho aislado. Hay una denuncia realizada con anterioridad en contra de una o dos personas, con una actuación policial realizada. Es una locura que piensen que los vecinos de Monte Hermoso van a ir a quemar las casas de aquellos que estén a favor del ingreso. Hay que bajar el nivel de agresión y medir las palabras. No suma para nada esta situación", concluyó.