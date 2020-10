Elena juntó el dinero que necesitaba para operarse

La puntaltense, Elena Zapata, que había realizado un bono contribución para juntar el dinero necesario para operarse de un tumor en la pierna, consiguió el monto que necesitaba. De acuerdo a lo que publica esta mañana el sitio El Rosalenio, Elena alcanzó la suma de $150.000 para poder ser intervenida.

Dicha operación, tal como ella misma le manifestó la semana a LA BRÚJULA 24, está prevista en principio para el día 13 en el Hospital Privado del Sur de Bahía.

"Mil gracias a todos por los bonos vendidos. No se necesitan más donaciones, ya está todo listo para la operación. No pudimos hacer el conteo total, pero para la semana que viene lo vamos a tener" expresó Elena.

"Mil gracias por la difusión y la ayuda de todo mi corazón, no me salen las palabras para agradecer. Ahora a prepararnos para la operación. Y no me va a alcanzar la vida para agradecer a todos y cada uno de ustedes por hacer esto posible" concluyó.

Cabe recordar que la mujer había recurrido a la solidaridad de la comunidad porque IOMA no le daba una respuesta al respecto.