Tiene que operarse por un tumor y pide ayuda para juntar el dinero

Elena Zapata es una vecina de la ciudad de Punta Alta y está atravesando un momento complicado de salud. Por eso, ya cansada de la burocracia, decidió hacer un llamado a la solidaridad.

En diálogo con el equipo de LA BRÚJULA 24, la mujer explicó que "me tengo que hacer una operación oncológica por un melanoma maligno que tengo en la pierna derecha".

Y agregó: "Después de mucho pedir, IOMA me tomó los papeles pero no me da una respuesta. Pese a todo, igual conseguimos un turno para esa intervención, que será el 13 en el Hospital Privado del Sur, pero debemos abonar nosotros los gastos".

"Son aproximadamente 150 mil pesos, por eso empezamos con un bono contribución, rifas y también recibimos donaciones", señaló.

Para colaborar o recibir información sobre cómo ayudar, se encuentra a disposición el número 02932-1553-0239