El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, rechazó los dichos que realizó del expresidente Eduardo Duhalde en las últimas semanas y afirmó que "está mal", ante lo cual consideró que "la familia lo tiene que cuidar".

"Duhalde está mal. Lo tiene que cuidar la familia. Todos deberíamos tenerle respeto institucional a la figura que fue Duhalde y cuidarlo más", sostuvo el funcionario.

"No lo tomemos como una palabra autorizada", añadió. "Si pensamos que el análisis político lo tienen que hacer Duhalde o (el exsecretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno, estamos mal", concluyó.

De esta manera, Cafiero se refirió a las declaraciones que viene realizando en las últimas semanas el exmandatario, quien primero sacudió el escenario político al advertir sobre un posible golpe de Estado y luego afirmó que el presidente Alberto Fernández "está groggy".

Las medidas del dólar

Por otro lado, sostuvo hoy que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri "entraron todos dólares especulativos" al país y ahora "lo que necesita la Argentina son dólares genuinos de exportación".

"La Argentina necesita dólares genuinos de exportación. Con eso se genera empleo de calidad. Durante el macrismo, entraron todos dólares especulativos, para hacer la llamada bicicleta financiera. Ahora necesitamos un mercado cambiario sano", dijo el funcionario esta mañana en declaraciones radiales.

En ese marco, insistió en que "necesitamos cuidar los dólares para que sean aplicados a la producción y empleo" y consideró que las medidas anunciadas esta semana "no son un fin en sí mismo, sino que son transitorias hacia un horizonte, que es recuperar las exportaciones para tener más normalizado el mercado cambiario". Subrayó que la profundización del cepo cambiario "tiene que ver fundamentalmente con elegir prioridades".

"Son transitorias hasta que recompongamos nuestro perfil exportador", argumentó el ministro coordinador, quien puntualizó: "La Argentina pasó de exportar en 2011 unos 80 mil millones de dólares a unos 60 mil millones de dólares en 2019".

Cafiero afirmó a La Red que el gobierno nacional tiene que "ir desarmando la arquitectura especulativa que dejó el macrismo e ir hacia otra de creación de empleo". Estimó que "los dólares los necesitamos para incentivar a la producción y al empleo para que permitan generar más dólares", y que "es un círculo que tenemos que volver a recomponer".

En tanto, el jefe de Gabinete calificó de "hipócritas" a los referentes económicos, entre los que mencionó a Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, que "le decían plan económico a un Power Point que sólo anunciaba nuevos fracasos y terminaron provocando una recesión tremenda".

En ese sentido, consideró que en el gobierno macrista hubo un "modelo especulativo" que "hacía que entraran dólares que no iban a la producción". Cuestionó "la timba del macrismo" y puntualizó: "Vinimos a cambiar eso y lo estamos haciendo".

El allanamiento a la quinta de Macri

Cafiero subrayó que el Gobierno no está involucrado en la investigación y el allanamiento a la quinta del expresidente Mauricio Macri por presunta violación de la cuarentena, aunque afirmó que el líder del PRO "tendrá que explicar" por qué mantuvo reuniones cuando "tenía que guardar cuarentena 14 días".

"Claramente no tenemos ninguna intención. Estamos bastante ocupados en otras cosas como para ponernos a hacer lo que dijimos que no íbamos a hacer: interferir con la Justicia, decirle qué tiene que hacer", sostuvo. "Con la prepotencia del dinero, él se permite no estar como el resto de los argentinos luchando contra la pandemia. Allá él y su visión del compromiso social que debe tener un expresidente en el momento que estamos transitando", concluyó.

Fuente: Página 12.