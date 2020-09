Alexa Pettone: militancia e inclusión sobre ruedas

Alexa Pettone lleva consigo una bandera de lucha y superación. No por nada es la primera patinadora trans reconocida por la Confederación Argentina de Patín. Una entrevista de lujo llevada adelante por todo el equipo de "Tal cual es", programa emitido por LA BRÚJULA 24.

Alexa tiene 33 años, nació, creció y vive en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Es hija de una pareja que la tuvo cuando eran muy jóvenes. Tal como ella misma contó en más de una oportunidad en distintos medios de todo el país, no había cumplido cuatro años cuando “avisó” a sus padres: ella no era el niño que ellos creían.

Primero, explicó que "soy deportista desde que tengo 8 años, es toda una vida, la cual transcurrió mediante una disciplina deportiva que me acompañó en la construcción de mi persona y la transición que fui llevando adelante".

Hoy por hoy, su nombre ha cobrado relevancia a nivel nacional a raíz del libro "Soy Alexa", que cuenta la historia de sus comienzos. "Para mi sorpresa, termino siendo una referente en la temática, como pasa con Saira Millaqueo en Bahía Blanca, siempre trabajando por la inclusión".

"Me toca hoy el compromiso, sobre todo porque yo no tuve en su momento ese acompañamiento. Por eso hoy tomo la posta para intentar dejar un mundo mucho mejor del que tuve", refirió Alexa.

"Soy Alexa es un libro infantil que cuenta un poco mi historia de una manera ilustrada. Es un libro que intenta meterse en los primeros años del primario y del jardín, con un material literario que narra la historia de un 'nenito' de un pueblo, con sus sueños y juegos, y que termina creciendo con su identidad de mujer. El libro se construyó en una escuela de San Pedro, pero la idea es que viva en muchas otras escuelas también", añadió.

"Cuando hay una revolución hay una resistencia, entonces me encontré con todo. Papás y mamás super dispuestos al libro, que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a leer. Pero también están los que se niegan, que no comparten la educación sexual integral y que cada 'pibito' tiene el derecho a elegir lo que quiere", sostuvo en relación al impacto que tuvo la publicación.

En esa misma línea, contó que "somos personas como todo el mundo, con los mismos derechos y necesidades. Por eso la importancia de las leyes por las que peleamos y apoyamos. Gracias a Dios hemos tenido un Gobierno que apoyó este tipo de luchas". Y agregó: "Después, lo que hagan los padres en su casa corre por su cuenta, pero el hecho de poder tenerlo en una escuela nos abre una puerta grande".

Y modo personal, recordó sus inicios. "Fue algo inconsciente, desconociendo este mundo de adultos. Yo siempre fui libre porque tuve una madre que me acompañó en todo el proceso. En el jardín, por ejemplo, no me quise poner el delantal celeste. Fue difícil, hasta que salió la Ley de Género, que fue cuando pude volver a patinar y competir".