Fernández contra la jueza Calcinelli: "Es una monarca que da carta libre para delinquir"

Finalmente, se desató el escándalo judicial. El fiscal general Juan Pablo Fernández criticó duramente a la jueza de Garantías Susana Calcinelli, por un fallo en el que compensó la pena de un delincuente. Además, le contestó al ex magistrado José Luis Ares, quien a través de un comunicado lo tildó de "ignorante".

Para poner en contexto, cabe recordar la publicación efectuada días atrás por Bahía Indiscreta, que daba cuenta de un informe elevado por Fernández -a la Procuración-, apuntando contra Calcinelli por una causa en la que condenó a un año y ocho meses de prisión, por “hurto y tentativa de robo agravado”, a Juan Francisco Igor Fica, quien debía permanecer en prisión hasta el 20 de junio de 2021.

En el escrito, el fiscal marcó que la jueza no le hizo cumplir la condena que ella misma le había impuesto porque, con anterioridad, el delincuente había estado imputado y cumpliendo prisión preventiva en otra causa de la que fue absuelto. Es decir, la magistrada dio por cumplida la pena del sujeto en una causa, tras computarle los meses que había pasado preso en otra. Fue una especie de “saldo a favor” o compensación de meses de cárcel.

Para Fernández, esa postura equivale "dar vía libre para volver a delinquir". Y así lo hizo saber esta mañana en diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24. Pero antes, le respondió a José Luis Ares, quien con un mensaje difundido públicamente lo trató de "ignorante" y apoyó a Calcinelli.

"No voy a ingresar en un debate personal -con Ares- porque esto evidencia un rencor personal que viene de otras circunstancias, que tiene que ver con una acción por indemnización que le tengo entablada. Yo no guardo rencor, pero es importante señalar varios errores y la gravedad del caso. A mí lo que me interesa es discutir sentencias, con la doctora Calcinelli, de hecho, yo no tengo objeción personal, hemos charlado poco y creo que es buena persona, pero equivocada", aseveró.

La polémica por el fallo. "El caso Igor Fica, consiste en que fue condenado por Calcinelli por delito de hurto y tentativa de robo agravado, aunque como antes de la comisión de esos delitos había estado con prisión preventiva y fue liberado, decidió compensar la condena con ese tiempo que estuvo en prisión".

"No hay ninguna jurisprudencia con eso. Eso solo se puede computar en un caso de concurso real, en el cual no se hayan juzgado todos los hechos en la misma sentencia. De esta manera, es como que se creó una especie de cuenta corriente punitiva, con el que se incentiva la comisión de nuevos delitos. Le están diciendo a los que estuvieron con prisión preventiva que pueden cometer otros hechos porque ya pagaron una condena, esto está prohibido por la ley", señaló el profesional.

Además, Fernández remarcó que "una cosa es indemnizar y otra darle vía libre para que cometa otro hecho". Y volvió a apuntarle a Ares: "Me parece que tiene un error conceptual grave o directamente no conoce del caso del que está hablando, que es lo más probable. Pero tiene una necesidad de criticarme y salió a hablar de los que desconoce".

Más conceptos del Fiscal General en La Brújula 24

"Lo que se hizo comprende una anomalía muy grave dentro del sistema penal, que tiene como fin la prevención de nuevos delitos, pero esta resolución lejos de ello, la incentiva".

"Luego de la absolución, que es el caso Igor Fica, es borrón y cuenta nueva. Esto no se puede hacer porque es decirle al delincuente que vaya y cometa un nuevo delito porque tiene un saldo a favor".

"Para explicarlo con un ejemplo, una persona que estuvo con prisión preventiva 8 años porque es el tiempo que tardó la investigación y luego la Corte lo absuelve por el beneficio de la duda o alguna otra cuestión procesal, es realmente un dislate decirle que ahora puede cometer un homicidio porque ya lo pagó por adelantado. Yo como fiscal general debo señalar que eso es un grosero error jurídico".

"Yo creo que el pueblo argentino va a tener que decidir si quiere vivir en una república o en un país donde los jueces actúan como monarcas. Esto implica una gravedad institucional muy grande, es el desconocimiento que tiene hasta un estudiante de primer año de abogacía".