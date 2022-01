Atentados: “Son de competencia federal porque así lo determina la ley”

Los atentados ocurridos en Bahía siguen siendo tema de análisis. Al respecto, el Fiscal General de la ciudad, Juan Pablo Fernández, habló hoy con el equipo periodístico del programa “Hoy También”, que se emite por La Brújula 24.

Respecto de las importantes reuniones llevadas adelante el pasado lunes, las cuales contaron con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, en la que se definió crear una Brigada de Explosivos, comentó que “siempre es positivo que las autoridades se preocupen por este tipo de hechos, que generan gran alarma social”.

Y sobre el comunicado emitido en las últimas horas, en el que la Justicia provincial solicitó unificar causas en el fuero federal, apuntó que “en estas causas de las que se viene hablando y que se encuentran vinculadas, de acuerdo a las sospechas que así lo indican, que se trabajen en el mismo fuero va en función de la competencia federal específica que tiene esta materia”.

“La competencia no se elige, está determinada previamente por ley. No es que a uno en particular le gusta el fuero federal o provincial y puede elegir, eso está establecido. En este caso, los hechos en cuestión son de competencia federal porque así lo determina la ley, el Código Procesal Penal de la Nación”, afirmó el jefe de fiscales.

“La interpretación no es libre, hay distintos métodos, más allá de que muchas veces el lenguaje en el que se redactan las leyes son objeto de interpretación. Por supuesto que puede compartirse o no determinada postura, en función de los términos que utiliza un legislador. Implica darle un sentido por parte del sujeto y dentro de la misma el alcance de determinados términos pueden variar. Es un tema de Derecho muy recurrente”, dijo.

Y consideró: “Yo aprovecho en cada oportunidad para plantear las necesidades de esta región. Son conocidas. Esto también lo hago en cada vez que se presenta la oportunidad desde el punto de vista periodístico. A veces son muchas las expectativas en función de las inversiones que se hacen en materia de tecnología, por ejemplo. Hoy en día una gran cantidad de delitos se esclarecen desde un laboratorio y no en la calle. Entonces si no invertimos en todo eso, en tomar profesionales que se necesitan en distintas áreas, es muy difícil siempre resolver todos los casos”.

El pedido de unificación

Desde la UFIJ N°7, interinamente a cargo de la Fiscal Leyla Scavarda, se presentó ayer ante la Justicia de Garantías un pedido de incompetencia a favor de la Justicia Federal en relación a las causas que iniciaron tras los hechos de violencia y amenazas sufridos en lo últimos meses, que involucran a funcionarios y personalidades públicas.

De ser aceptada la solicitud del Ministerio Público Fiscal, tal como lo solicitó en su reciente visita el ministro Alak, la Justicia Federal concentraría las investigaciones de los cuatro atentados que ocurrieron en Bahía en un lapso de pocos meses.