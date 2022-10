“Es increíble que se anule el allanamiento, si hasta posaron cometiendo el delito”

El Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, lamentó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la decisión de Casación de declarar inadmisible el recurso presentado en el marco de la causa por los allanamientos realizados en el INTA de Tornquist ligados con el cultivo de marihuana por parte de Federico Labarthe y Gustavo Raising (concejales de Cambiemos), haciendo que se caiga definitivamente la causa. Esto se contrapone con cientos de expedientes en los que muchos ciudadanos de a pie fueron condenados por hechos similares.

“Es una pena que Casación haya declarado la inadmisibilidad del recurso. En términos futboleros, es como patearla a la tribuna cuando en realidad debieron salir jugando. No se trataba de fotos sacadas por terceros, sino por los mismos imputados en el contexto y lugar donde estaban cometiendo el delito”, reveló Fernández, en el marco de la decisión del tribunal platense que confirmó la decisión de la Cámara Penal que en marzo del año pasado había anulado los allanamientos.

Además, sostuvo que “como fiscal no encuentro mejor motivo para allanar que ese material. No se les tomó imágenes a escondidas y por parte de la policía. Se cultivaban plantas de marihuana, ellos mismos posaban. Si extendemos esto a otro delito, por ejemplo un homicidio, ningún juez impediría un allanamiento si el imputado se sacaba una foto al lado del cuerpo de la persona fallecida”.

“La Justicia y sus resoluciones debieran mostrar directrices, tratando de establecer conclusiones y premisas que sean universalizadas, tornando previsible el sistema. Encuentro muy difícil que una conclusión así se extienda a otros casos. Tenemos que lidiar con muchas cosas. Desde el Ministerio Público actuamos siempre del mismo modo”, advirtió el jefe bahiense de los fiscales, en otro tramo de la entrevista radial.

Y exclamó: “Existe otra discusión vinculada con la despenalización del cultivo de estupefacientes. Pero ese debate debe darse a nivel político en la Legislatura. En este caso puntual, Casación declaró inadmisible el recurso, no lo trató, porque entendió que no era recurrible. Sin embargo, el recurso planteaba una sentencia arbitraria. Es una lástima porque hubiera sido interesante porque hasta para la defensa no era el fallo que esperaban”.

“Da la sensación de que se tomó un atajo desde el punto de vista procesal, algo que sería difícil de sostener en casos de homicidio y violación porque si un imputado se saca una foto cometiendo el delito, es imposible pensar que se invalide un allanamiento. En lo ocurrido en Tornquist, si bien era una denuncia anónima, la prueba fotográfica era concluyente. Seguiremos trabajando como Ministerio Público del mismo modo hasta que la ley cambie, más allá de cualquier fallo”, cerró Fernández.