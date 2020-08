El relato de una argentina en Beirut: "Nunca vi tanta sangre, muerte y destrucción"

"Muerte, destrucción y sangre". Esas fueron las tres palabras que eligió la argentina Noemí Made para describir la escena actual de la zona portuaria de Beirut (Líbano), luego de la tremenda explosión ocurrida días atrás en un depósito.

Made, nacida en San Miguel de Tucumán, aseguró que vivió guerras y ataques terroristas desde que reside en la mencionada ciudad. Pero según su relato, las imágenes que quedaron tras el terrible hecho ocurrido el último lunes son las peores que jamás observó.

Foto: gentileza Adrián Yoris

"Ayer no me animé a salir a la calle. No tuve la fuerza necesaria, porque el impacto de verlo en televisión ya había sido demasiado fuerte para mí. Pasé guerras acá, atentados con coches bomba y ataques desde aviones, pero nunca vi sangre, muerte y destrucción en esta magnitud. Hoy salí y está bastante limpio dentro de todo. Se puede circular. Pero la ciudad era un mar de vidrios y lo que más impactó es que por todos lados hay sangre. En los autos, en las veredas y en las paredes hay manchas rojas", describió Noemí en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Noemí reside en Beirut junto a su marido y sus cuatro hijos. Inclusive y según contó, una de sus hijas es militar y trabaja en la zona del puerto. "Volvió apenas una hora antes de la explosión. Al día siguiente el padre la acompañó. No pudo llegar y tuvo que caminar 2 kilómetros. Las rutas estaban destrozadas", dijo.

Noemí no se atrevió a brindar una hipótesis sobre lo sucedido, aunque aseguró que lo primero que pensó fue en un ataque terrorista.

"No se sabe bien qué fue lo que pasó. La explosión se produjo por 2.700 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenedas desde 2010 en el lugar y que habían llegado en barco. Como libaneses lo primero que pensamos es que fue un atentado, entre 2005 y 2010 era algo cotidiano. Pero hay que esperar el resultado de las pericias para saber más de lo sucedido", dijo.

"Con la primera explosión me caí en el sillón y no llegué a levantarme y a tomar una foto, cuando surgió la segunda explosión. Empecé a gritar y a pedir ayuda porque no sabía desde dónde venían las explosiones", completó.

Por último, Noemí describió la situación humanitaria. Hasta el momento, el hecho dejó más de un centenar de muertos, más de 5.000 heridos y decenas de miles de personas sin hogar.

"Hay muchos desaparecidos. La explosión cruzó una avenida y la onda expansiva llegó a 10 kilómetros. Para colmo, la explosión ocurrió en un horario pico, donde todos salían de trabajar. Los autos salieron volando por los aires y se calcula que los cuerpos de estas personas que se encontraban en la zona cayeron al mar. Incluso, hay grupos de rescate que están trabajando en el agua y, hace poquito y después de 30 horas, se encontró un joven en el medio del mar, con vida", completó.