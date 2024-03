La Selección enfrenta a Costa Rica en el cierre de la gira

Sin Lionel Messi, quieren se recupera de una lesión en Miami, la Selección argentina enfrentará este martes por la noche a Costa Rica en el marco de su último partido amistoso de la gira por Estados Unidos.

El combinado de Lionel Scaloni viene de golear sin problemas 3-0 a su par de El Salvador en Filadelfia con goles de “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Gio Lo Celso. Otra vez sin su capitán, Argentina enfrentará ahora a un rival que viene de clasificar a la Copa América y que es dirigido por Gustavo Alfaro.

El encuentro se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, desde las 23.50 de la Argentina, y será transmitido por la señal deportiva TyC Sports y por la Televisión Pública.

Scaloni: “La idea es hacer varios cambios”

En conferencia de prensa, el entrenador campeón del mundo no reveló el once que saltará a la cancha. “La idea es hacer varios cambios, pero todavía no les di el equipo a los jugadores”, dijo el DT. En principio, al único jugador que confirmó dentro de los titulares es a Ángel Di María, mientras que Alejandro Garnacho también estaría desde el arranque.

Probables formaciones de Argentina y Costa Rica

Selección argentina: Walter Benítez o Dibu Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Costa Rica: Keylor Navas; Gerald Taylor, Julio Cascante, Pablo Arboine, Francisco Calvo, Joseph Mora; Warren Madrigal, Orlando Galo, Jefferson Brenes, Álvaro Zamora; Manfred Ugalde. DT: Gustavo Alfaro.

Fuente: TN