Fernanda Borches, la actriz argentina a la que aplauden de pie en México

"Promesas de campaña" es una serie que, en los tiempos que corren, nadie debería perderse. La misma está disponible para toda Latinoamérica en la plataforma Claro Video.

La trama, cargada de humor, sale un poco de lo cotidiano. Un candidato presidencial sufre un accidente cardiovascular y entra en coma. Ni lento ni perezoso, su equipo de trabajo se entera que hay un taxista idéntico a él y lo convencen de seguir con la campaña haciéndose pasar por el convaleciente.

No es difícil imaginar la innumerable cantidad de enredos que tiene la trama, que encuentra a la actriz Fernanda Borches interpretando ni más ni menos que a la esposa del candidato original.

Y ella, siempre desprendida para su público, habló esta mañana con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24.

De nacionalidad argentina pero instalada hace un tiempo en México, la artista contó que "la verdad que estoy muy contenta con lo que estoy viviendo", y dijo que "la serie es una comedia familiar, más para reírnos un poco del mundo de la política, con historias de amor y de todo tipo".

"Es muy divertido, hay un choque cultural y de formas. Un personaje que es políticamente correcto y otro que es un desfachatado, que no tiene los logros que tiene el original pero cuenta con un conocimiento de vida, de la calle, que hace que estos dos mundos se choquen literalmente. Además, no solo pasa por engañar al público, también a la familia del candidato", reveló.

Y siguió: "Ella -por su personaje- es demasiado rígida, que se preocupa siempre por la imagen que se muestra para afuera, y de repente se encuentra con este taxista. Por ahora son 13 capítulos, pero veremos si la gente se engancha para hacer una segunda temporada".

Respecto del desafío personal que le significó hacer comedia, explicó que "en teatro algo ya había hecho, aunque no tanto en televisión. Mi personaje, en este caso, no busca tanto hacer reír. Fue más un efecto sorpresivo y por eso no me costó tanto".

Además, dejó en claro su compromiso con la realidad, el cual muchas veces evidencia con el uso de sus redes sociales. "Trato de meterme lo menos posible en política, pero hay algunas cosas que me superan. Entiendo que la pandemia es una situación extraordinaria, ningún país del mundo ha vivido una cosa así. Igual, uno elige sus gobernantes porque cree que tienen la capacidad para lidiar con estas cosas, pero a veces parece lo contrario".

"Yo tengo a toda mi familia viviendo en Argentina y veo permanentemente lo que pasa allá. En eso están buenas las redes sociales porque te mantienes al día minuto a minuto", consideró.

La nota completa: