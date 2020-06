Polémica por una tranquera que corta el paso de un camino rural

En las últimas horas se instaló una fuerte polémica relacionada a un grupo de vecinos de Coronel Dorrego, que viven sobre la Ruta 78 camino a Monte.

Todo se relaciona con una tranquera que fue colocada por las autoridades en un camino rural para evitar que haya una libre circulación y, por ende, la propagación del coronavirus.

"Cuando uno viene por la ruta 3 desde Bahía Blanca y entra a la 78, se piensa que ya está en Monte, pero en realidad es el partido de Dorrego. Llegando al puente se urbanizó y hay unas 110 familias que viven ahí", explicó el intendente de la localidad balnearia, Alejandro Di Chiara

Y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, agregó: "A esa gente, que entraba y salía continuamente, le perdíamos el control y por eso pedimos a Seguridad Vial colocar un retén sobre la ruta 78 que impida que esos habitantes se puedan ir hacia la ruta 3 si no es por una causa realmente importante".

La tranquera y la polémica. "Lo que pasó es que quedó libre un camino vecinal que permitía ir a Dorrego, o entrar a Monte por atrás del Sauce, y por eso coincidimos en poner una tranquera con Reyes -Jefe Comunal de Dorrego-, dejando una llave en el retén por si hay una urgencia, al igual que a los propietarios de campos en esa zona".

"Lo que estamos haciendo es cercar un barrio de 110 familias que entraban y salían de Monte Hermoso sin control. Es un loteo que se hizo en una zona rural, el cual nos preocupa porque ha crecido mucho", relató Dichiara.

Y agregó: "Uno lo que intenta es preservar la salud de la población. Lo que no se dice es que hay que estar en aislamiento. Lo mismo sucede ahora que hay una cadena que habla de una caravana de bahienses y de la región que quieren venir a ver su casa en Monte Hermoso, pero la realidad es que no se puede. Me parece una locura total, que se queden tranquilos que acá está todo bien y las viviendas las estamos cuidando".

Fase 5 en Monte

"Cuando pasamos a la fase 5 la gente de Monte lo tomó como que se permitía una vida normal, y no es así. Hubo dos cumpleaños el fin de semana y se filmaban en las redes sociales, había asados todos los días, salían a correr a la noche. Le das la mano y te agarran el codo, la gente tiene que entender que estamos en aislamiento".