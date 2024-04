Cómo será la Marcha Nacional Universitaria en Bahía Blanca

Este martes sectores estudiantiles, docentes, científicos y no docentes marcharán para visibilizar la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. Se trata de una actividad que tendrá su epicentro en Buenos Aires y se replicará en todo el país.

En Bahía Blanca la concentración será a las 17:30 en la esquina de 11 de Abril y avenida Alem, y se marchará hacia el playón de Alem 1253, donde se culminará con la lectura del documento nacional y la actuación de Karen Arranz y Alejandro Lavigne, y del Coro de la UNS. La convocatoria partió desde las autoridades y los sectores gremiales docentes y no docentes de la UNS, la UTN y la UPSO, así como de diversas agrupaciones estudiantiles.

“Si bien hubo una actualización del 70% anunciada hace unos meses y que aún no hemos recibido y ha trascendido que habría un incremento de otro índice idéntico, la realidad es que no tenemos nada oficial. En los medios trascendió que habíamos tenido una reunión, no hemos tenido diálogo con el Gobierno, cosa que nos preocupa mucho. Solo se anunció un paliativo que es totalmente insuficiente. A eso se le suma la preocupación por los salarios para el personal docente y no docente”, afirmó el rector Daniel Vega este lunes en la conferencia de prensa que se realizó junto a la UTN y la UPSO.

“Tener universidades como las que tenemos en Bahía Blanca y la región es algo que se debe poner en valor. La UNS, la UTN y la UPSO forman un complejo universitario con una comunidad de más de 40 mil personas que dinamizan a la ciudad, internacionalizando a la ciudad y la región, generando oportunidades. Somos el único instrumento que genera movilidad social ascendente”, agregó Vega. “Quienes pasaron por estas casas de altos estudios y los familiares de alumnos están invitados a participar de esta movilización. A lo largo de los años, nuestras universidades hicieron todos los esfuerzos posibles para que nadie se quede afuera”, concluyó.

Quiénes adhieren

Según un relevamiento que realizó la redacción de LA BRÚJULA 24, van a acompañar a la columna que se manifestará en contra de las medidas del presidente Javier Milei los distintos partidos y movimientos de Izquierda, CGT y CTA.

Por su parte, el propio intendente Federico Susbielles mencionó en sus redes sociales que acompañará el reclamo: “La educación pública es una de las llaves para construir una mejor ciudad y un mejor país”, redactó.

Números

El presupuesto universitario de este año es el más bajo desde que se lleva registro (1997) y la caída interanual en su ejecución fue del 34,4 %, según detalló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El análisis reveló el complejo panorama económico que enfrentan las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento como consecuencia de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el presupuesto 2023 frente a un escenario de fuerte inflación, que llegó al 287,9 % interanual en marzo.

La iniciativa de realizar esta actividad partió de la Federación Universitaria Argentina, representante de los frentes estudiantiles; y contó con la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores y rectoras de todas las universidades públicas; del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, representante de los docentes, y de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

En Buenos Aires la caravana se realizará desde el Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo, donde se espera llegar a las 18. Allí se leerá un documento común que será replicado en cada punto del país, ya que se consensuó también marchar o movilizar en todas las universidades del interior para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública.

Qué actividades se suspenden

El Consejo Superior Universitario de la UNS resolvió únicamente la suspensión de clases en el nivel universitario, por lo que el Rectorado informa que los edificios permanecerán abiertos a fin de permitir el desarrollo del resto de las actividades.

No funcionará el colectivo y tampoco habrá atención en en Sanidad, pero quedará habilitado su Whatsapp para urgencias.

El Comedor Universitario funcionará normalmente en Alem y San Juan y de 9 a 13 en el Campus de Palihue, sin menú (sólo modalidad kiosco).

Por consultas puntuales escribir a las redes, whatsapps o mails de cada Departamento

La mencionada resolución declara a la UNS “en estado de alerta permanente, instando a la realización de actividades y acciones de visibilización de la situación económica y financiera por la que atraviesa la universidad pública y a movilizarse en defensa de la misma”.

En la UTN, el dictado de clases se realizará mediado por TIC a través de sus aulas virtuales, en todos sus turnos y todas sus sedes. En particular, la de Montevideo 340 permanecerá cerrada a partir de las 16.