Tiene covid-19 un funcionario bonaerense que estuvo con Insaurralde

Luego de que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde informara que tenía covid-19, empezó analizarse a quienes estuvieron en su entorno durante los últimos días, además del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo​.

Arroyo dio negativo, el secretario General de la gobernación bonaerense Federico Thea también. Pero el test realizado al vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti, arrojó resultado positivo.

Alegretti se incorporó al aislamiento preventivo porque el miércoles estuvo al lado de Insaurralde durante la reunión del Comité Operativo de Emergencia de la comuna lomense.

Insaurralde tiene coronavirus y está internado en el Hospital de Lavallol. Por sus múltiples contactos oficiales y personales disparó una cantidad no determinada aún de eventuales contagios, además de su familia.

En la Gobernación explicaron que Axel Kicillof no está en la trazabilidad de ese contagio. Desde hace dos semanas no mantiene contacto de cercanía con Insaurralde, y los dos funcionarios de su gabinete no presentan síntomas. En cambio, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin, sí decidió aislarse después del hisopado (todavía sin resolución). El chofer del legislador y un par de colaboradores ingresaron al testeo.

Insaurralde es el primer funcionario público de alta jerarquía institucional que contrae covid-19. “Estaba aquí en La Rioja, a punto de despegar para Catamarca, cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, se contagió coronavirus. Y unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo de contagio existe. A Daniel Arroyo ya lo separamos del grupo y está volviendo a Buenos Aires por otros medios", había anticipado el presidente Alberto Fernández el viernes cuando se conoció la información. Él mismo se aisló después en Olivos.

El intendente de Lomas de Zamora continuará internado en observación al menos hasta el sábado a la tarde. Desde su entorno informaron que "pasó una buena noche", aunque "tuvo un pico de fiebre durante la madrugada que fue remitido con medicación". "Amaneció mejor, sintiéndose bastante mejor que la noche anterior. Le calmó el dolor de cabeza que era lo que más le molestaba", agregaron las fuentes.

Por su parte, a pesar de haber dado negativo, Arroyo decidió suspender sus actividades y seguirá aislado en su casa, manteniendo reuniones virtuales. El ministro confirmó que otras dos personas de su equipo también se realizaron hisopados.

Finalmente, el funcionario sostuvo que no sabía si, a raíz del caso de Insaurralde, el Gobierno iba a dejar de lado viajar a las provincias por el momento: "Es algo que de lo que yo no puedo opinar, ayer no se habló para nada de eso ya que todo pasó muy rápido", explicó.