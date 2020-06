Punta Alta, en fase 5: permiten las reuniones sociales de hasta 10 personas

Desde este viernes, Coronel Rosales ingresó en la Fase 5 de las medidas de distanciamiento social preventivo, ante la pandemia de COVID 19, vigentes en la Provincia de Buenos Aires. Se permiten reuniones sociales de hasta 10 personas, actividades físicas individuales y sin contacto físico, se abren los espacios públicos y comenzarán a habilitarse locales gastronómicos, luego de presentación de DDJJ e inspecciones municipales. “Apelo a la responsabilidad de todos para mantenernos en esta fase y disfrutar esto que tanto sacrificio nos costó”, dijo el intendente Mariano Uset al anunciar las nuevas medidas.

“Finalmente ayer se publicó y se nos comunicó la vigencia del Decreto 498 de la provincia de Buenos Aires estableciendo el sistema de fases, y en particular Coronel Rosales pasó a la Fase 5”, sostuvo Uset al iniciar.

“Es lo que todos estábamos esperando como resultado y premio al gran trabajo de toda la comunidad, no solo el Estado Municipal a través de todas sus áreas, sino el trabajo que hicieron ustedes desde su casa al cuidarse y al cuidar a los demás”, dijo.

“En esta Fase 5, se nos permite habilitar nuevas actividades que son de alto riesgo de propagación del virus, y por ello están reservadas puntualmente para esta última fase”, agregó.

Uset aclaró que si bien se podrá circular por todo el distrito y sus espacios públicos, pero no estará disponible su mobiliario.

“Podremos ir a nuestros parques, plazas y podremos ir a Arroyo Pareja, pero en el caso del balneario entre las 9 y las 17hs, después permanecerá cerrado, con la gran ayuda de la Policía de Establecimientos Navales. En auto, podemos circular el grupo familiar. Si no somos convivientes, un máximo de dos personas”, contó.

“Pehuen Co es parte del distrito, por ello continuaremos con el Corredor Seguro para todas aquellas personas que no residen en Coronel Rosales, pero sí estará habilitado el acceso a la villa balnearia para las personas que vivan en el distrito e Coronel Rosales y puedan acreditarlo con su DNI”, mencionó.

“Volver a atrás es un instante. Cuando tengas un caso volvemos a Fase 4, y si tuviésemos un brote volveríamos a fase 1. Por eso, apelo a la responsabilidad de todos para mantenernos en esta fase y disfrutar esto que tanto sacrificio nos costó”, concluyó el intendente.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez, agradeció “a todos los rosaleños y las rosaleñas, porque gracias al esfuerzo de todos pudimos llegar a esta Fase 5 y la provincia nos ha catalogado como un Municipio apto para ingresar a esta fase y avanzar en las actividades permitidas”.

La responsable de la Secretaría de Gobierno fue la encargada de enumerar, detallar y explicar cada una de las nuevas actividades permitidas.

Reuniones Sociales

“Las reuniones no podrán exceder las 10 personas, ni el 50% de la capacidad del lugar. Se debe usar máscara o tapabocas en forma obligatoria. Recomendamos que haya ventilación natural en el ambiente, si es cerrado, y pedimos por el lavado permanente de manos o el uso de alcohol en gel, y respetar el distanciamiento de 2 metros entre personas para evitar el contagio”.

“Les pedimos a las personas que, ante cualquier duda, ingresen a la página web del Municipio o a través de nuestras redes sociales, donde tendrán el breve detalle del protocolo”.

Gastronomía

“El horario habilitado para locales gastronómicos será: todos los días de 7 de la mañana a las 12 de la noche”.

“Los titulares de estos rubros y actividades deberán acceder a www.rosalesmunicipio.gob.ar y completar el formulario a fin de recibir el protocolo correspondiente y la DDJJ correspondiente. No podrán iniciar sus actividades hasta que no sean inspeccionados y autorizados”.

“Los clientes deberán entregar sus datos personales como nombre y apellido, DNI, número de teléfono y dirección, porque ante cualquier caso de coronavirus de una persona que haya estado en un local gastronómico nosotros de esta manera podremos hacer un seguimiento y rastrear rápidamente a quienes hayan coincidido en ese lugar con esa persona”.

“La capacidad no puede superar el 50% del local, debemos asistir con tapabocas o máscara que obviamente podremos retirar al momento de comer, pero no en otro momento. Deberá haber alcohol en gel a disposición del cliente y la carta no se entregará en formato papel. De ser posible se recomienda hacer una reserva antes de concurrir y vayamos en grupos de hasta 4 personas”.

“Nosotros vamos a hacer controles, pero si fallaran tenemos un número de denuncias que es el 15637993”.

Actividades deportivas

"En la última semana habíamos actividades físicas como correr, andar en bicicleta y pescar. Ahora también se puede solicitar estos protocolos entrando a la página del Municipio".

"Ahora también, quedan habilitadas las actividades físicas individuales que se realizan en gimnasios y clubes, como por ejemplo golf, tenis, paddle, equitación, natación, patín, etc".

"Los titulares de las firmas comerciales o instituciones donde se practiquen estas actividades, deberán ingresar a la página web del municipio a pedir el protocolo correspondiente para poder abrir esos clubes o gimnasios. Cabe recalcar que no están permitidas las actividades grupales o aquellas de contacto físico".

Pehuen Co

Libre circulación para habitantes de Coronel Rosales, acreditando con DNI su domicilio en este distrito.

Única ruta habilitada para salir hacia Pehuen Co y regresar es la Ruta 229, a fin de realizar los controles de temperatura correspondientes