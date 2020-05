"A medida que se van liberando actividades, aumentan los delitos"

Gonzalo Bezos, flamante titular de la Jefatura Departamental de Policía en Bahía Blanca, aseguró esta mañana en LA BRÚJULA 24 que "a medida que se van liberando actividades, también aumenta el delito".

Primero, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el uniformado habló de los cambios efectuados en la cúpula policial local. "Esta restructuración que se hizo en la fuerza se da porque nosotros hasta hoy contábamos con una Departamental y una Distrital".

"Esas figuras se disolvieron y cada ciudad ahora tendrá un jefe de estación.

Es un compromiso importante, si bien tiene una dependencia directa de la Superintendencia, la responsabilidad es mayúscula porque es la ciudad más importante del sur de la provincia", señaló.

Y respecto de la salida de su antecesor, Gustavo Cheppi, sostuvo que "en ciertas cuestiones yo prefiero no opinar. Policialmente me siento apoyado por el superintendente Caminada, y también tengo buena relación con Cheppi. No me corresponde opinar de otra cosa".

En otro tramo de la nota, Bezoz hizo una suerte de análisis de situación en la ciudad. "Cuando iniciamos en marzo con el aislamiento, hubo muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad que mermaron".

"Hubo una caída estadística importante en lo que tiene que ver con delitos. Considero que la reducción de posibilidades, la gente circulando menos, y las viviendas ocupadas, todo tiene que ver", aseveró el comisario.

Por ello, explicó, al haberse flexibilizado considerablemente el desarrollo de actividades, tanto comerciales como privadas, se dio una especie de reflote de casos delictivos. "A medida que se han liberado excepciones han empezado a ocurrir algunos delitos. No tenemos que olvidarnos lo que sucedía de marzo para atrás y que por un contexto a nivel país los hechos sucedían y estábamos atrás de ellos".

Bezos estuvo acompañado por el representante del Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero, y por el subsecretario del área a nivel local, Emiliano Álvares Porte, quien también tomó la palabra y se manifestó sobre los permisos para circular.

"Lo primero para aclarar es que todos debemos renovar el permiso, que vence el 30, aunque hay que hacer algunas aclaraciones para darle un marco de mayor entendimiento. En Bahía estamos en la fase 4, que hace que tengamos mucha actividad entre las 9 y las 17. En ese horario, si bien hay operativos, entendemos que no hay que solicitar el permiso", indicó.

"El que va a hacer las compras a un comercio de cercanía no tiene que mostrar ningún permiso, ahí no hay que modificar nada. Pero a las 17 cierran gran cantidad de actividades, ahí se incrementan los controles".

"Los permisos siguen estando en la página de Nación y esa es la forma de moverse. Distinto es para las personas que salen a ejercitarse, que lo hacen a través de una página de la Municipalidad".

La nota completa: