"Es una barbaridad usar la pandemia de excusa para liberar presos"

Adrián Tenca, conocido abogado penalista, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la excarcelación múltiple de internos que se encontraban cumpliendo condenas en los distintos penales del país, por el riesgo de que se contagien de coronavirus.

"El presidente se puso al frente de una serie de políticas sanitarias y nos tiene a todos adentro de nuestras casas de forma obligada. Al principio estaba de acuerdo con el decreto de necesidad y urgencia que no fue revisado por el Congreso", mencionó Tenca, en el programa "Una Buena Razón".

En esa misma dirección, siguió recapitulando: "Luego vino el tema de qué pasaba si el coronavirus llegaba a las cárceles y Alberto Fernández debió ponerse al frente de eso, mediante en indulto o la conmutación de penas. De ese modo se podría haber revisado caso por caso, saber qué delito cometió y si tiene condiciones para salir. No lo hizo para no pagar el costo político, dejándolo en manos de los jueces".

"Ningún organismo judicial dispone estas medidas si no hay un guiño político. Hoy tenemos violadores, homicidas y represores fuera de las cárceles y el costo político deberán pagarlo ahora. En Argentina no hay presos por delitos leves. También hay casos de internos en los penales que son reincidentes", sostuvo el letrado en otro segmento de la entrevista radial.

Y enfatizó: "El nuestro es un país subdesarrollado. En Inglaterra o en Estados Unidos liberan presos pero tienen registro de dónde van. En Argentina ya no había tobilleras para aquellos que les correspondía la domiciliaria, imaginate ahora. Ya no hay más, todos los que están saliendo acá no son controlados".

"En este país faltan cárceles y a nadie le importa. Cuando viene esto, la solución es dejarlos en libertad. El coronavirus no debe ser utilizado como una excusa. Es una barbaridad y el argumento es estúpido. Las condenas deben cumplirse y el Servicio Penitenciario arbitre las medidas para que quienes están en la franja de riesgo, se aislen", finalizó Tenca.