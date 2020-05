Ariel Tarico en La Brújula 24: "No me interesa si al político le gusta que lo imite"

El talentoso humorista Ariel Tarico regaló en LA BRÚJULA 24 unos minutos de su buena energía, revelando cómo está viviendo la cuarentena, un aislamiento social, preventivo y obligatorio tan nocivo para el mundo artístico.

Luego de una estupenda imitación de Alberto Fernández, Tarico habló en primera persona con el programa "Una Buena Razón" y sentenció: "El humor es una función medicinal, es una salida ante tanta incertidumbre. Todo el mundo en las redes sube contenidos, memes y bromas para mitigar la angustia que estamos viviendo. Muchos colegas vivían del teatro y eventos y la están pasando mal".

"Me preocupan algunas decisiones que se están tomando. A veces sentís que estamos en una calesita, que siempre vemos las mismas soluciones de hace miles de años a idénticos problemas. Y en el fondo nada se resuelve", enfatizó, en otro segmento de la entrevista radial.

En ese mismo sentido, el humorista explicó que "la ventaja de las redes es que no hay horarios. Uno puede subir material en cualquier momento. Todos participan y es más libre. Igualmente, trato de no forzar la buena onda, no me gusta caretear el sentimiento si estoy deprimido por algo".

"La cuarentena me encuentra con mi familia, mis hijos a los que les cuesta hacer la tarea y están contentos porque pueden jugar en línea con los amigos. La llamo por teléfono a mi vieja que vive en Santa Fe para acortar las distancias de algún modo", añadió.

Por último, Tarico respondió a la consulta respecto a si algunas imitaciones han caído mal en las altas esferas: "En la época que estábamos con David Rottemberg en Radio Mitre y hacíamos a Aníbal y Alberto sé que a ellos les gustaba y se reían. Igual, a mi no me interesa la opinión porque nosotros estamos para hacer humor. Los que más se enojan son sus fanáticos".