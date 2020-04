Al maestro, con cariño: LA BRÚJULA 24 saludó a "Cacho" Fontana en su cumpleaños

Norberto Palese, más conocido como Jorge “Cacho” Fontana, es dueño de una voz de características inconfundibles, aquella que lo convirtió en una figura de gran fama a nivel nacional.

Su historia en los medios de comunicación es difícil de igualar y hoy, en el día de su cumpleaños N° 88, aceptó recibir un pequeño homenaje de parte de LA BRÚJULA 24.

"Estoy como cuando tenía 15 años. Me siento con la misma energía y las mismas ganas que cuando comencé mi carrera. He estado en una rehabilitación muy importante y después de un tiempo, puedo hablar y responder a las preguntas que me hacen desde un medio radial o televisivo", mencionó en diálogo con el programa Nunca es Tarde.

Cacho continúa viviendo en un geriátrico donde lo atienden y cuidan muy bien, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. En ese lugar, atravesó por un proceso de rehabilitación muy importante para poder recuperar su voz.

Nacido un 23 de abril de 1932 y oriundo del barrio de Barracas, entre 1955 y 1980 fue la voz de la radio argentina y uno de los más apreciados conductores de televisión. En los años ’70, condujo el Fontana Show e hizo famoso al programa de preguntas y respuestas Odol pregunta y La campana de cristal además de Sexta edición y Video Show.

Cacho ganó 14 Premios Martín Fierro otorgados por APTRA, uno de ellos a la trayectoria. También obtuvo el Premios Konex de Platino otorgado por la Fundación Konex y el Premio Ondas.

"Lo que hice fue gracias a muchos compañeros que me han secundado. Nadie hace nada solo. Se necesitan grandes equipos y grandes personas para forjar una buena carrera", mencionó respecto a su extensa trayectoria.