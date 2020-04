Jairo criticó el permiso que deben tramitar los adultos mayores en Capital

Jairo es un verdadero ícono popular de la música en Argentina y con una probada carrera a nivel internacional, gracias a su voz inmaculada y una trayectoria intachable de años se ha convertido en un referente capaz de causar admiración en distintas generaciones.

En un ameno diálogo con el programa "Una Buena Razón" que se emite por LA BRÚJULA 24, el destacado cantautor reveló cómo transita este difícil desafío que impone la realidad frente a la amenaza que supone el furibundo avance del coronavirus en todo el mundo.

"Que a los mayores de 70 años nos obliguen a pedir permiso me parece una barbaridad. Coincido con Angela Merkel, quien consideró que la medida es inmoral. Da la sensación de que se han tomado en serio de que los viejos son como los niños y no es verdad", disparó el artista con vehemencia, con relación a la medida que fue dictada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Y planteó que "la niñez y la adultez tienen sus características, ambas son hermosas y tienen cosas en común, pero no se las puede comparar. Da la sensación de que lo que están tratando de cuidar no es nuestra salud, sino la buena marcha de las estadísticas".

Sus días en confinamiento

Jairo también repasó cómo transcurren sus jornadas lejos de la rutina diaria, situación que se vio modificada en estos últimos 30 días luego de que se decrete el aislamiento social obligatorio: "La cuarentena me encuentra como a todos, haciendo cosas que no realizo habitualmente, dedicándome a cosas a las que no le hubiese prestado atención en otras circunstancias".

"Pese a que llevamos un tiempo largo de aislamiento, porque un mes de encierro se me está transformando en algo eterno, aún estoy organizándome para concretar más tareas, sin quedarme en intentos o en temas que no voy a concluir", destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Además, expuso una circunstancia que hace más dramática su realidad: "Mi mujer está muy enferma, tiene internación domiciliaria y hay mucha gente que la atienden y entra y sale, por eso podría decir que mi aislamiento no es total".

"Uno busca apoyo en las cosas que más conoce. Luego están las obligaciones que te impone la casa, el orden, la limpieza. Me hago un tiempo para leer y escribir, hacer música. Estoy empezando una especie de trabajo a fondo, una suerte de higiene vocal", esgrimió, con relación a su profesión.

Por último, Jairo rememoró que "cuando uno es adolescente debe tomar muchos cuidados porque luego se transforma en una persona adulta, y es allí que la voz puede tener secuelas si no se tiene cuidados estrictos, con la aparición de traumas irrecuperables".

