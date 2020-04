Los agencieros de lotería están en una "situación crítica" por la pandemia

Damián Santostefano es dueño de una Agencia de Lotería en la Provincia de Buenos Aires y nuclea a un grupo de agencieros autoconvocados y contó en LA BRÚJULA 24 que se sienten a la deriva y que hay 150 mil puestos de trabajo en juego en toda la Provincia.

En el año 2017, la AFIP modificó la reglamentación sobre este tipo de comercios y quedaron encuadrados dentro del rubro que incluyen los zares del juego como los casinos. Sólo un 17% de lo recaudado le queda al agenciero que debe pagar el doble de ingresos brutos (8%) que otros comercios, más el mantenimiento de la maquinaria del juego y sus empleados.

"El problema que tenemos es que no tenemos ninguna respuesta del estado. Han dado algún tipo de excepción en algunos impuestos y nosotros al ser agencias de loterías y al estar en el mismo marco que un casino, un hipódromo o un bingo, no entramos y nosotros no tenemos nada que ver con ellos", dijo Santostefano en el programa Tal Cuál Es.

"Somos pequeños comerciantes que nos levantamos temprano para trabajar. Nos costaba mucho llegar a fin de mes y no tenemos una realidad sencilla ni fácil, al igual que el resto de los comerciantes", cerró.