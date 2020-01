La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, le elevó una propuesta al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para implementar el lenguaje inclusivo en la administración pública y utilizarlo en decretos, resoluciones y comunicados.

Al respecto, y en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, la Dra. en Lingüística Mariela Rígano, aseguró que “el uso de un lenguaje que incluye a todas las identidades siempre es positivo. Esta norma, de ser aprobada, no obliga a nadie a que lo use, sino que desde la administración se va a usar”.

En esta línea, y entrevistada en el programa “Aunque sea Tarde” la también docente bahiense mencionó que “cuando se habla de lingüística, los cambios pueden ser de abajo hacia arriba, o al revés. Cuando bajan, se imponen. Cuando llegan de abajo, es un cambio que está pasando. En la calle se lo escucha, sobre todo en los hablantes más jóvenes. Está pasando más allá de la resistencia de algunos estamentos”.

Yendo a cuestiones específicas, para Rígano “la “e” soluciona un problema de fonética, además que muchas voces en español son neutras y utilizan la “e”. Eso facilitaría por encima de la “x””.

Por último, y remarcando lo dicho anteriormente, contó que “en realidad el lenguaje inclusivo no deja afuera a nadie. Es un código más. Tiene que ver con reflejar algo que se vuelve significativo a nivel popular. El lenguaje es algo importante, porque aquello que no se nombra no existe”.

De igual forma la Dra. Rígano dejó en claro que “no se puede destratar a las personas buscando defender al lenguaje inclusivo”.