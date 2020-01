Se desarrollan con normalidad los operativos de tránsito

Se desarrollan en varios sectores de Bahía Blanca los operativos desplegados por el Municipio para controlar el tránsito vehicular y además las posibles fiestas no habilitadas por los festejos del Año Nuevo.

Según indicaron los funcionarios de las dos áreas, hasta las 6 de la mañana los trabajos se estaban desarrollando con normalidad, en una madrugada relativamente tranquila, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se movilizaban de un punto a otro de la ciudad.

El encargado de Control de Tránsito de la Comuna, Martín Iglesia Braun, explicó a LA BRÚJULA 24 que se había registrado un accidente sin heridos antes de las 10 de la noche de ayer, en el que un conductor impactó contra un auto estacionado, pero que su control de alcoholemia dio negativo.

Por otra parte, José Montanaro, encargado del área de Fiscalización, explicó que hasta las primeras horas de la madrugada no se había tenido que intervenir en ninguna fiesta privada no habilitada por el Municipio, y que en las que sí contaban con permiso, no se habían registrado inconvenientes.

Los operativos continuarán durante toda la jornada del primera día del año.